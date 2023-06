Wechselklasse freut sich auf Newcomer

Es ist die Saison 2016/17. Unter Trainer David Blazanovic kürt sich Bad Erlach zum Meister in der 2. Klasse Steinfeld. Ein sechsjähriger Zeitsprung – Bad Erlach muss aus der 1. Klasse Süd wieder absteigen. Und statt der Steinfeld-Klasse kommen die Kurortler in die 2. Klasse Wechsel.

Die Stimmung über die Nachricht, dass Bad Erlach in der kommenden Saison in der Wechselklasse spielen wird, ist überwiegend positiv. Vor allem die tolle Anlage und der schöne Rasen ist ein großer Pluspunkt für einige Vereine, trotzdem hat man Respekt vor der Stärke. „Wenigstens gibt es eine sehr schöne Anlage zum Spielen“, freut sich Grünbachs Obmann Harald Winkler über den Neuling. Doch die Freude auf die Anlage wird überschattet von der unglaublichen Kaderqualität, welche die Kurortler mit in die 2. Klasse Wechsel bringen. „Die sind ein sehr starker Gegner, die direkt wieder aufsteigen wollen“, schätzt Kirchberg-Trainer Stefan Motsch seine Gegner für nächstes Jahr ein.

Bad Erlach zählt für die meisten Vertreter der Wechselklasse als der Aufstiegskandidat schlechthin, und das zurecht. Die Erlacher hätten beinahe die Klasse gehalten, waren sogar punktegleich mit Aspang. Der Respekt gegenüber dem Liga-Neuling ist groß. Als „ambitioniert und sehr stark“ bezeichnete Natschbach-Trainer Leo Weißenböck die Erlach-Elf, Pottschachs Obmann Klaus Lechner geht davon aus, „dass sie garantiert um den Titel mitspielen“.

Für einige kam die Entscheidung aber nicht überraschend, es sei zu erwarten gewesen, so Weißenböck. Einige Vereine lassen sich von Erlach überraschen: „Wir nehmen es so, wie es ist, ich bin gespannt“, erklärt St. Egydens Trainer Günter Pürzl. Auch der FC Mönichkirchen weiß nicht so recht, was auf sie zukommt: „Mit Erlach habe ich nicht so wirklich viel Erfahrung gemacht, wir schauen einmal“, so der neue Obmann Oliver Rois.

Fakt ist, dass mit Bad Erlach der schwerste Gegner der drei Absteiger der ersten Klasse Süd in die 2. Klasse Wechsel kommt, Weikersdorf und Felixdorf werden jeweils der 2. Klasse Steinfeld und der 2. Klasse Triestingtal zugeordnet. „Geografisch geht das schon in Ordnung, dass sie zu uns kommen“, kommentierte Weißenböck.

Sollte Bad Erlach noch zusätzlich den Kader verstärken – was zu erwarten ist – dann wird es für die restlichen Vereine sehr schwierig, den Neuling am direkten Wiederaufstieg in die 1. Klasse zu hindern.