Wenn die Zuschauer Meister werden

„Sieben Minuten“, schrie Schiedsrichter Zoltan Bertha. Noch einmal sieben Minuten zittern – am Feld und auf der Tribüne. Zahlreiche Lanzenkirchner fieberten in Kirchberg live vor Ort mit. Sie sahen mit an, wie Hochneukirchen um die letzte Titelchance kämpfte. Dafür hätte der Herbstmeister in Kirchberg aber gewinnen müssen. Schlussendlich blieb es beim 1:1. Hochneukirchen am Boden und Lanzenkirchen im Feiermodus. Eine Runde vor Schluss ist den Violetten der Aufstieg in die 1. Klasse Süd nicht mehr zu nehmen.

Es war nicht so, dass ich vor dreieinhalb Jahren hergekommen bin und eine fertige Mannschaft hatte. Der Verein war eigentlich fast vor dem Zusperren.“ Michael Leuchtmann, Lanzenkirchen-Coach

„Eine große Erleichterung“, wollte Trainer Michael Leuchtmann ein finales Fernduell um die Meisterschaft vermeiden. Die Party startete noch am Kirchberger Sportplatz. „Die Kirchberger haben uns sogar ein Ständchen gesungen. Das war unglaublich“, grinst Leuchtmann. Im Anschluss ging es noch ins Gasthaus von Obmann Alfred Koglbauer. Die Feier endete in den frühen Morgenstunden in der Wiener Neustädter Herrengasse: „Dort sind wir auf die Zillingdorfer getroffen, die mit dem Meisterteller unterwegs waren“, lacht Leuchtmann, der auch seinen ehemaligen Mitspielern wie Stefan Ruffini und Stefan Kozak zum Titelgewinn in der 2. Klasse Steinfeld gratuliert.

Während Zillingdorf am vergangenen Wochenende bereits vor den eigenen Fans feierte, steht das Lanzenkirchen am Samstag (17.30 Uhr) noch bevor. Die Übergabe von Teller und Meistermedaillen sind in der Leithagemeinde keine Alltäglichkeit. Den letzten Titel holten die Lanzenkirchner 1984, damals noch in der 2. Landesliga. Auch für Coach Leuchtmann war es erst der zweite Titel seiner langen Karriere. 2003 holte er als Spieler mit dem Club 83 den Teller. „Ein Meister ist immer etwas Schönes, aber der mit Lanzenkirchen bedeutet mir jetzt schon sehr viel. Es war nicht so, dass ich vor dreieinhalb Jahren hergekommen bin und eine fertige Mannschaft hatte. Der Verein war eigentlich fast vor dem Zusperren. Was wir hier mit Gerhard Deibel Schritt für Schritt aufgebaut haben, ist schon super, hätte mir vor zwei Jahren wer gesagt, dass wir heuer Meister werden, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht.“