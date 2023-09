Mit Derbysieg auf Platz eins

Am Samstagabend steppte der Bär am Ternitzer Sportplatz: Die Blau-Roten konnten sich daheim mit 2:1 gegen Pottschach durchsetzen. Nach einem 0:1-Rückstand durch Csaba Ferko drehte die Atabinen-Elf auf, Caner Degirmenci glich mit einem sehenswerten Weitschuss aus.

Dann kam der große Auftritt von Christoph Ungersbäck: Nach einer Flanke stand der Ternitz-Kicker goldrichtig und netzte zum 2:1. „Es ist ein super Gefühl gewesen, aber der Sieg war wichtiger als mein Tor“, zeigte sich der 24-Jährige bescheiden. Auch Spielertrainer Atabinen konnte seine Freude nicht zurückhalten: „Wir haben noch lange gefeiert, nach so einem verdienten Sieg.“ Vor einer unglaublichen Kulisse - 540 zahlende Besucher gaben sich das Spektakel - konnte sich der ASK mit dem Derbysieg zum Tabellenführer schießen.

„Sowas sind wir auch nicht alle Tage, die Burschen haben am Wochenende noch gut gefeiert, jetzt ist aber wieder Fokus angesagt“, freut sich Atabinen, warnt aber vor Hochmut. Das Wochenende war für Atabinen nicht nur auf sportlicher Ebene gut: „Das ganze Team rund um den Verein war einfach nur super, da möchte ich mich bedanken“, so Atabinen, der auch als Obmann fungiert. Gegen St. Egyden will er nachlegen und die Tabellenspitze verteidigen.