Nachwuchsturnier im Ternitzer Stadion

Am Samstag, den 26. August veranstaltet der ASK Ternitz die U14-Bundesländermeisterschaft am eigenen Sportplatz. Sowohl für Burschen, als auch für Mädchen ist jeweils ein Bewerb geplant. „Es ist eine super Sache, dass wir das machen können“, freut sich der Ternitzer Spielertrainer und Obmann.

Bei dem Wettbewerb, der in Kooperation mit dem Niederösterreichischen Fußballverband auf die Beine gestellt wird, tritt eine Auswahl von jungen Kickern aus Niederösterreich und dem Burgenland gegeneinander an. Somit kann also durchaus hohe sportliche Qualität erwartet werden. Die Kampfmannschaft des ASK spielt an diesem Wochenende glücklicherweise auswärts in Krumbach, so verhindern die Ternitzer das Risiko eines nicht bespielbaren Rasens.

Gemeinsam mit dem Verband konnte sich der ASK Ternitz auf ein Engagement einigen und kann daher diesen Wettbewerb auf heimischen Rasen austragen, das freut natürlich auch Ayhan Atabinen, vor alle in seiner Rolle als Obmann: „Da werden sicher einige Leute kommen, das ist gut für uns“, freut sich Atabinen über die Rolle als austragender Verein.

Die Vorbereitungen laufen bereits, der Verein möchte sich am Tag der Spiele von der besten Seite zeigen. Die Ternitzer sprechen auf jeden Fall von einer großartigen Möglichkeit, dem Jugendfußball eine Bühne zu bieten, auch die Ternitzer Anlage gibt Einiges her.

Am 26. August soll es dann also losgehen mit den Bundesländermeisterschaften: Um 13 Uhr starten die Mädchen, die Burschen legen um 15 Uhr nach. Der ASK Ternitz freut sich sehr über sämtliche Zuschauerschaft und Gäste und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen.