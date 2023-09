Spiel des Jahres: Derby-Time in Ternitz

Am Samstag ist es wieder soweit, der ASK Ternitz empfängt den SVSF Pottschach daheim. Beide Mannschaften konnten ihre letzten zwei Spiele vor dem Derby gewinnen, beide sind also in einem kleinen Lauf. Die beiden trennt nur ein Punkt, Kurz gesagt: Es geht um alles. Das sieht auch der Ternitzer Spielertrainer und Obmann Ayhan Atabinen so: „Es wird das Spiel des Jahres. Wir sind in einem Lauf, sie sind es auch, das wird eine Riesensache.“

Auch Pottschachs Trainer Erich Röcher ist sich der Größe dieses Duells bewusst: „Was schöneres kann es für einen Trainer nicht geben“, freut sich Röcher auf die Partie. Die Statistik der jüngeren Rivalitätsgeschichte spricht eindeutig für Pottschach: In 26 Partien konnten die Rot-Weißen 17 Mal gewinnen, Ternitz nur fünf Mal und vier Mal gab es ein Unentschieden. Doch das sagt so gut wie gar nichts aus, diese Duelle haben immer ihre eigenen Gesetze.

Doch bei den Generalproben wurden beiden Mannschaften auch ihre Schwächen aufgezeigt. Während Pottschach nach einer guten ersten Halbzeit gegen Natschbach in ein Loch fiel und beinahe in Rückstand geriet, schaffte es Ternitz nicht, den Sieg gegen Mönichkirchen ohne Gegentor nach Hause zu spielen. „Wir dürfen nicht in so ein Loch fallen, das kann extrem gefährlich werden“, warnte Pottschach-Coach Röcher. Auch Ayhan Atabinen kritisierte seine Mannschaft: „Anscheinend geht es nicht ohne Gegentor, das kann es nicht sein.“

Für das Derby am kommenden Samstag ist nun alles angerichtet. Während beide Mannschaften hart trainieren, hat der ASK Ternitz bereits mit den letzten Vorbereitungen abgeschlossen. „Es ist alles hergerichtet, es wird was Feines vom Grill geben und wir hoffen auf viele Zuschauer und gutes Wetter“, erklärte Spielertrainer und Obmann Atabinen. Auch Erich Röcher freut sich schon: „Das wird garantiert ein Fußballfest.“