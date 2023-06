Ternitz konnte nicht an die Vorsaison anschließen

So wie viele Mannschaften aus dem Neunkirchner Bezirk verfehlten auch die Ternitz ihr Ziel, vor allem weil der ASK in der Rückrunde einknickte. 13 Punkte aus elf Spielen waren zu wenig, um die Top-Fünf zu erreichen. Verletzungspech spielte bei den Ternitzern eine große Rolle, vor allem die verletzungsbedingten Ausfälle von Caner Degirmenci und Florian Mayrhold waren für die Elf von Ayhan Atabinen schwer zu kompensieren.