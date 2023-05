Nach 0:5-Rückstand noch gewonnen: Puchberg mit historische Aufholjagd

Es war ein warmer Mai-Tag in Istanbul, den der FC Liverpool 2005 in eine magische Nacht verwandelte. Die Engländer drehten gegen den AC Mailand ein 0:3 und krönten sich im Elferschießen zum Champions League-Sieger. Champions League-Sieger wurde Puchberg an einem verregneten Samstagnachmittag Mitte Mai zwar nicht, aber die Aufholjagd des ATSV war noch einmal ein Stück beeindruckender als jene des FC Liverpool 18 Jahre zuvor.

Nach 55 Minuten lagen Cagdas Dogan und Co. mit 0:5 gegen St. Egyden zurück. In Minute 85 stand es immer noch 3:5. Am Ende setzten sich aber die Schneebergländer mit 7:5 durch. Ein denkwürdiges Spiel, das weit über die Grenzen der 2. Klasse Wechsel hinaus für Gesprächsstoff sorgte. „Ich mit irrsinnigen stolz, das war ein Wunder“, war Puchberg-Trainer Erich Röcher angesichts der unvergesslichen Aufholjagd sprachlos. Ganz anders ist die Gefühlswelt naturgemäß bei St. Egyden-Trainer Günter Pürzl: „Es ist einfach ein Einbruch gekommen, den ich nicht erklären kann, unglaublich. Ich werde jetzt aber nicht auf die Spieler draufhauen, die machen das ja nicht absichtlich.“