Puchberg und Röcher gehen ab Sommer getrennte Wege

Werbung

Am Montag traf sich die Puchberger Vereinsführung mit Trainer Erich Röcher. Das Ergebnis des Gesprächs: Ab Sommer trennen sich die Wege. „Natürlich war ich von der Entscheidung des Vereins überrascht, aber wir gehen absolut im Guten auseinander. Der Verein möchte einen frischen Wind hinein bringen. Eine gewisse Enttäuschung ist natürlich vorhanden, aber so ist das Trainergeschäft – und da habe ich schon ganz andere Dinge erlebt“, nahm Röcher den Entschluss gefasst auf: „Ich möchte mich beim Verein für die Chance bedanken, Puchberg war und ist ein schöner Abschnitt meiner Trainerlaufbahn.“

Neuer Input, trotz super Arbeit

Dass die Trennung im Guten passiert, bestätigt auch Puchbergs Obmann-Stellvertreter Martin Eichberger: „Das ist auch wirklich so, da machen wir keinen Schmäh. Es gibt kein böses Blut.“ Doch was sind die Gründe für diesen Schritt? Liegt's an der sportlichen Situation? „Natürlich sind wir nicht zufrieden damit, dass wir die ersten beiden Spiele verloren haben, aber das ist Erich auch nicht“, verpassten die Schneebergländer den Sprung in den Titelkampf: „Wir haben Vertrauen in ihn, ansonsten würden wir ja gleich einen Schlussstrich ziehen. Er macht seinen Job als Trainer sehr gut. Wir wollen im Sommer nach dreieinhalb Jahren einfach wieder einen neuen Input setzen.“

Wer Röcher auf der Puchberger Trainerbank nachfolgt, ist freilich noch unklar. Der Trainer selbst, ist für Angebote offen: „Ich bin bereit, im Sommer gleich weiterzuarbeiten und eine neue Herausforderung anzunehmen.“