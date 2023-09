Richtungsweisendes Jahr für die Ternitz- Rivalen

Die Elf von Ayhan Atabinen konnte die letztjährige Saison auf dem sechsten Platz beenden, Ziel waren eigentlich die Top-Fünf. Nach einem Jahr, in dem sich die Ternitzer oft mit verletzungsbedingten Ausfällen von wichtigen Spielern wie Caner Degirmenci befassen mussten, will der ASK jetzt wieder angreifen. Top vier als Ziel, mit der Option, vorne mitspielen zu können.

„Wir wollen schon eine Verbesserung zum Vorjahr“, erklärte Spielertrainer Atabinen. In der ersten Meisterschaftspartie gegen Puchberg konnte die Atabinen-Elf beweisen, dass sie es auch mit stärkeren Gegnern problemlos aufnehmen kann. Miit viel Willensstärke und einem Doppelpack von Atabinen selbst holten die Ternitzer einen 0:2 Rückstand auf und holten so einen Punkt. Der Wille, in dieser Saison Großes zu leisten ist da, jetzt soll noch an den Details gearbeitet werden. Mit einem 5:3 Sieg gegen Hochwolkersdorf bewies ternitz wie schon davor gegen krumbach Moral und holte inen 0:2 Rückstand auf: „Wir sind eine Mentalitätsmannschaft“, erklärte Atabinen.

Vor allem in der Defensive sollen noch Verbesserungen stattfinden: „Bei den Toren von Puchberg hat unsere Verteidigung geschlafen, dass müssen wir noch rausbekommen“, analysierte Atabinen. In Runde fünf am 16.09.2023 kommt es dann zum Aufeinandertreffen mit Pottschach, dann muss die Mannschaft auf Vordermann sein.

Die Pottschacher sind da in einer anderen Ausgangslage. Eigentlich galt die Mannschaft, damals noch gecoacht von Jürgen Goger als Top-Favorit, am Ende wurden sie nur Zehnter.

Nach dieser Enttäuschung wurde im Frühjahr schon das Ende Gogers besiegelt, als Nachfolger ab diesem Sommer wurde der damalige Puchberg-Coach Erich Röcher auserkoren. Er möchte die Mannschaft wieder zu altem Glanze verhelfen, unter den Top-Fünf will die Röcher-Elf am Ende des Jahres stehen. Mit einem 2:1 Sieg konnten die Pottschacher am Wochenende jubeln, es war der erste Saisonsieg für die Röcher-Elf. „Jetzt müssen wir weiter daran glauben“, motivierte Obmann Klaus Lechner.

Hinzu kommen einige Neuzugänge, Richard Szabo von Krumbach, Csaba Ferko und Csanad Horvath sind definitiv die Top-Transfers für Pottschach. Doch die drei Legionäre brauchen noch etwas Eingewöhnungszeit, werden aber von Spiel zu Spiel immer vertrauter mit dem Pottschacher Spielstil. Nun gilt es, das Trio endlich perfekt zu integrieren, um voll angreifen zu können. Denn eines ist für den gesamten SVSF Pottschach klar: Eine Saison wie die Letztjährige darf sich unter keinen Umständen wiederholen. In zwei Wochen steht zudem das Trachtenderby gegen Ternitz an.