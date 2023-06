Poker Juniors geehrt

Die Poker Juniors veranstalten jedes Jahr das, weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte, Christkindlturnier, sind aber das gesamte Jahr aktiv. Im Zuge des ÖFB-Heimspiels gegen Schweden wurden die Poker Juniors dafür geehrt und erreichten österreichweit den zweiten Platz beim Social Football Award 2023 in der Kategorie „Ehrenamt“. Der Preis wurde von oberster Stelle übergeben. Sportminister Werner Kogler und ÖFB Präsident Johann Gartner übergaben den Preis. „Ein großer Dank gilt all unseren Unterstützern und Spendern des Christkindlturniers. Ohne euch wäre vieles nicht möglich“, so die Poker Juniors selbst: „Wir sind stolz und dankbar.“ Nicht entgehen ließen sich die Ehrung u.a. die Poker Juniors-Freunde Andreas Goldberger und Rupi Mayr von der Oberforsthofalm, die extra angereist sind.

Mit dem Social Football Award zeichnet der ÖFB besondere soziale Leistungen aus. In diesem Zusammenhang will der ÖFB als größter Sportfachverband Österreichs die gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und eine aktive Rolle einnehmen.