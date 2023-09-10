Hochwolkersdorf - Grünbach 0:1 (0:0)
10.09.2023 16:30
Statistik:
Hochwolkersdorf - Grünbach 0:1 (0:0).
Torfolge: 0:1 (62., Freistoß) Silan.
Gelbe Karten: Varga (63. Kritik), Riegler (80. Foul); Hauke (33. Foul), Fischer (69. Kritik), Winkler (10. Foul).
Hochwolkersdorf: Luger; Tonkovic, Laki, Kühteubl (75. Rath), Kleinrath (88. Kögler), Keles (75. Riegler), Ölmez, Varga, Pürrer, Laszlo, Wedl.
Grünbach: Martinec; Dominik Winkler, Kiss (88. Muhammad Zamin), Tisch (62. Zimmermann), Peter Gajan, Patrik Gajan, Hauke, Kutak, Silan, Fischer (88. Kunstmann), Matthias Winkler.
120 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schuster.