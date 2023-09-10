Hochwolkersdorf - Grünbach 0:1 (0:0)

Erstellt am 10. September 2023 | 18:30
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Wechsel
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

10.09.2023  16:30

Statistik:

Hochwolkersdorf - Grünbach 0:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (62., Freistoß) Silan.

Gelbe Karten: Varga (63. Kritik), Riegler (80. Foul); Hauke (33. Foul), Fischer (69. Kritik), Winkler (10. Foul).

Hochwolkersdorf: Luger; Tonkovic, Laki, Kühteubl (75. Rath), Kleinrath (88. Kögler), Keles (75. Riegler), Ölmez, Varga, Pürrer, Laszlo, Wedl.

Grünbach: Martinec; Dominik Winkler, Kiss (88. Muhammad Zamin), Tisch (62. Zimmermann), Peter Gajan, Patrik Gajan, Hauke, Kutak, Silan, Fischer (88. Kunstmann), Matthias Winkler.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schuster.

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