Krumbach dreht 1:3-Rückstand

Krumbach - Pottschach 4:3. Vorletzter gegen Titelaspiranten - die Begegnung zwischen Pottschach und Krumbach sah eigentlich nach einer klaren Partie aus. Doch Pottschach hatte andere Pläne: mit einem starken Offensivauftritt konnten die Gäste dank David Goger (14.) und Manuel Walk (17.) in den ersten 20 Minuten schon 2:0 in Führung gehen. Auch sonst erarbeiteten sich die Gäste einige Chancen. In der 28. Minute konnte aber Krumbachs Zsolt Szekely auf 1:2 verkürzen.

Krumbach dreht die Partie

Der Anschlusstreffer von Szekely wurde von Goger in der 53. Minute allerdings wieder egalisiert, neuer Spielstand 3:1 aus Sicht der Gäste. Doch dann folgte etwas Wahnsinniges: Man merkte, dass Krumbach im Titelkampf bleiben wollte, Klaus Lechner sagte über die Leistung der Hausherren: „Die haben Hopp oder Drop gespielt, das war sehr stark.“ Erneut war es Szekely, der in der 61. Minute auf 2:3 verkürzte. Ein Doppelpack von Richard Szabo in der 83. und 88. Minute sorgte für ein romanhaftes 4:3. „Wir haben das Spiel dann leider aus der Hand gegeben, die Niederlage war aber verdient“, so der enttäuschende Obmann Klaus Lechner. „Der Sieg geht am Ende in Ordnung, aber das Match hätte auch 7:6 ausgehen können. Es war definitiv nicht so, dass Pottschach nur dreimal aufs Tor geschossen hat und alle Schüsse drin waren“, ergänzt Krumbach-Sportchef Norbert Riegler.

Statistik:

Krumbach - Pottschach 4:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (14.) Goger, 0:2 (17.) Walk, 1:2 (28.) Székely, 1:3 (53.) Goger, 2:3 (61.) Székely, 3:3 (83.) Szabó, 4:3 (88.) Szabó

Karten: Kager (54., Gelbe Karte Foul), Kager (71., Gelbe Karte Kritik)Kainrath (74., Gelbe Karte Foul)

Krumbach: Fischer; C. Aigner (65. Höfer), M. Aigner, Strassgütl; Riegler, T. Kager, Zingl, Schwarz (58. Freiler); Hanke; Szekely, D. Kager (70. Szabo).

Pottschach: Benczik; D. Kleinander, Posch, Meussen (85. Klammer), Rosenbichler; Liebezeit, Kainrath; Pichler (70. Tösch), Goger (70. Orhan), Walk (85. Puhr); Stögerer.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhammed Temizsoy