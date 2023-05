Hochneukirchen verpasst im Nachtrag Sprung an die Tabellenspitze

Ternitz - Hochneukirchen 2:0. Die nächste Wende im Titelkampf: Hochneukirchen muss sich im Nachtrag Ternitz mit 0:2 beugen. Damit hat der Herbstmeister den Gewinn der Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand. Zwei Runden vor dem Ende hat Lanzenkirchen drei Punkte Vorsprung auf den USC, der gegen Ternitz in keiner Phase an die Leistung aus dem Derby gegen Krumbach anschließen konnte. Hochneukirchen verschlief die Anfangsphase, verteidigte dann inkonsequent. Nach einem Pressball kam Marcel Pichler zum Schuss und verwandelte zur frühen Führung.

Hochneukirchen wird kaum gefährlich

Die Gäste kamen mit Fortdauer der Partie besser ins Spiel. Barna Harsanyi und Daniel Binder konnten einen Konter nicht ausspielen. Marco Pöheim brachte den Ball aus halblinker Position nicht im Kasten unter. Das war es an gefährlichen Szenen im ersten Durchgang, in dem Hochneukirchen am Ende auch den Faden wieder verlor. Nach dem Seitenwechsel bemühte sich die Heissenberger-Elf vergeblich. Harsanyi hatte aus dem Spiel heraus die größte Möglichkeit auf dem Ausgleich. Richtig eng wurde es aber nur bei einem Freistoß von Marco Reithofer, der von der Latte abprallte. Kurz vor Schluss machten die Stahlstädter alles klar. Spielertrainer Ayhan Atabinen sorgte aus einem Konter heraus für den 2:0-Endstand,

Stimme zum Spiel

Hochneukirchen-Sektionsleiter Herbert Stübegger: „Wir sind nicht aufgetreten, wie eine Mannschaft, die die Tabellenführung übernehmen könnte. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Titelkampf für uns jetzt wahrscheinlich gelaufen ist. Anscheinend war das Derby gegen Krumbach mental so herausfordernd, dass wir jetzt gegen Ternitz nicht unsere Leistung bringen konnten.“

Statistik:

Ternitz - Hochneukirchen 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (11.) Pichler, 2:0 (86.) Atabinen

Karten: Tschach (78., Gelbe Karte Unsportl.), Karaaslan (70., Gelbe Karte Unsportl.)Winkler (75., Gelbe Karte Foul), Weber (39., Gelbe Karte Foul)

Ternitz: Krajicek; Turecek, Tschach (92. Ulreich), M. Pichler, Steinhauser; Dugovic, Ungersbäck, Klincov, Degirmenci, Karaaslan (74. I. Atabinen); A. Atabinen (91. Hadl).

Hochneukirchen: Renner; Heißenberger, Sinnreich, Gamperl, Weber; Pfeffer; Binder, Parrer (69. Winkler), Reithofer, Pöheim (72. Bertl); Harsanyi.

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Nayim Kazanci