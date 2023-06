Mönichkirchen blieb hinter den Erwartungen

Die Mönichkirchner blieben unter ihren Erwartungen, konnten vor allem gegen die Top-Vereine nicht punkten und blieben stets im Tabellenmittelfeld. Zu Beginn der Rückrunde zog sich dann Trainer Stefan Schnabl zurück, für ihn übernahm Pilipp Krenmayr als Spielertrainer. Am 12. Mai übernahm Oliver Rois als Obmann, in der kommenden Saison will der FCM zurück zu alter Stärke: „Wir waren dieses Jahr ein bisschen unter den Erwartungen, nächstes Jahr wäre das obere Tabellendrittel das Ziel“, erklärt der neue Vereinschef.