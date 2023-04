Mönichkirchen und Schnabl gehen getrennte Wege

Werbung

Im vergangenen Sommer übernahm Stefan Schnabl die Rolle als Cheftrainer beim FC Mönichkirchen. Nach der zweiten Runde in der Rückrunde folgte nun das Aus. Ein Schockmoment, die Trennung war nicht zu erwarten, Schnabl zeigte sich trotz einer Niederlage und einem Unentschieden im Frühling zufrieden mit der Leistung. Der Abschied aus Mönichkirchen hat allerdings nichts mit der Leistung zu tun: „Unsere Philosophie, die Idee vom Fußball, das hat einfach nicht so zusammengepasst“, begründete Schnabl seinen Abschied. Der Ex-Coach betonte aber: „Wir sind im Guten außeinander gegangen.“ Warum genau die Ideen des Fußballs nicht zusammenpassten, erklärte Schnabl genauer: „Wenn es nur wenig Jugendmannschaften gibt, dann kann man die Jungen auch nicht so gut einbauen, wenn nichts hochkommt.“ Der Mangel an Nachwuchskickern stelle ein Problem da, Schnabl bilde gerne junge Mannschaften und würde gerne die Jugend fördern, dass sei in Mönichkirchen nicht so möglich, wie er es sich vorstelle.

Wer folgt?

Die Zukunft von Schnabl ist ungeklärt, er ist aber „motiviert, wo zu trainieren, wenn es mit meiner Idee zusammenpasst“, so der Ex-Mönichkirchner. Der Abgang von Schnabl kam überraschend, er hinterlässt nun eine freie Stelle. Wer diese übernimmt ist noch unklar. Mögliche Kanditaten gibt es aber innerhalb des Vereins. Philipp Krenmayr war bereits Trainer des FC Mönichkirchen, momentan bekleidet er das Amt des sportlichen Leiters. Wie kann Mönichkirchen diesen Schock verarbeiten? Obmann Gerald Kranawetter gab vor dem Start in die Rückrunde bekannt, dass man sich unbedingt verbessern möchte: „Die Leistung muss besser sein, als in der Hinrunde.“ Dazu kommt, dass am Samstag auf Mönichkirchen das Derby gegen Kirchberg wartet, doch nun hat die Mannschaft die Möglichkeit, sich zu beweisen.