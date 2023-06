Für St. Egyden war es eine Saison der Extreme

Für St. Egyden war es ein Jahr geprägt von Höhen und Tiefen wie bei nur ganz wenigen Vereinen. Es war ein Hin und Her zwischen Extremen. Eine 5:7-Niederlage nach 5:0-Führung gegen Puchberg, ein 8:2-Sieg gegen Grünbach und viele weitere Spektakel kennzeichneten die St. Egydener Saison. Nach dem Aus von David Blazanovic übernahm Günter Pürzl, am Ende wurde St. Egyden Achter. „Vor allem die Rückrunde war in Ordnung, also seitdem ich übernommen habe. Ich bin gespannt auf die neue Saison“, erklärt Pürzl.