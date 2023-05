Kirchberger Kantersieg in Grünbach

Die Favoritenrolle in dieser Partie war von Anfang an klar, und so spielten die Kirchberger auch von Anfang an. Selbstbewusst traten die Gäste auf, Marcel Kager traf schon nach drei Minuten zum 1:0. Durch eine schnelle Antwort von Serkan Silan (5.) gelang den Grünbachern aber der Ausgleich. Doch die Freude der Hausherren währte nicht allzu lange, denn in der 13. Minute schoss Benedikt Kronaus das Tor zur erneuten Führung. Nach dem Treffer von Josef Rennhofer (27.) und dem verwandelten Strafstoß von Marcel Kager (34.) stand es zur Halbzeit schon 4:1 für die Gäste.

Trocken runtergespielt

In der zweiten Halbzeit ließ die Kirchberg-Elf nicht mehr viel zu und verwaltete die Partie bis zum Ende. Der ein oder andere Angriff war dann aber doch dabei, gegen Ende hin zeigte sich auch, wer die fittere Mannschaft ist: In der 75. Minute schnürte auch Josef Rennhofer seinen Doppelpack und netzte zum 5:1. In der 90. Minute traf Peter Gajan per Freistoß sehenswürdig zum 5:2 - das war aber nur noch Ergebniskosmetik. Doch so wollten die Spieler von Stefan Motsch die Partie nicht beenden und Reinhard Riegler machte das Kunststück von Gajan einfach nach: In der vierten Minute der Nachspielzeit traf auch Riegler schön per Freistoß. Kurz danach folgte der Abpfiff, der Endstand lautete 2:6 aus Sicht der Hausherren.



Statistik:

Grünbach - Kirchberg / We. 2:6 (1:4)

Torfolge: 0:1 (3.) Kager, 1:1 (5.) Silan, 1:2 (13.) Kronaus, 1:3 (27.) Rennhofer, 1:4 (34., Elfmeter) Kager, 1:5 (75.) Rennhofer, 2:5 (90., Freistoß) Gajan, 2:6 (90+4., Freistoß) Riegler

Karten: Berta (33., Gelbe Karte Kritik), Zimmermann (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Winkler (71., Gelbe Karte Unsportl.)Pölzlbauer (89., Gelbe Karte Foul), Strobl (71., Gelbe Karte Unsportl.), Kager (65., Gelbe Karte Foul)

Grünbach: Stickler, Berta, Gajan, Winkler Dominik, Bieder, Silan, Kendlbacher (HZ. Kiss), Prettner, Yoruk, Winkler Matthias, Nyari (58. Zimmermann)

Kirchberg / We.: Müller, Gräf, Wagner, Kronaus (88. Sinabel), Strobl, Kager, Riegler, Apfl, Gruber (66. Stangl), Rennhofer (77. Pölzlbauer), Wetzelberger

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Köse