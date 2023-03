Lanzenkirchen patzt zum Frühjahresstart

Den Start ins Frühjahr hätte sich Titelaspirant Lanzenkirchen anders vorgestellt. Die Leuchtmann-Elf kam gegen Nachzügler Grünbach nicht über eine torlose Nullnummer heraus. Die Schneebergländer standen gegen den Favoriten tief, aber geordnet. Lanzenkirchen fand lange Zeit keine spielerischen Mittel um den Abwehrriegel der Hausherren zu durchbrechen. Die erste Großchance fand Dennis Leuchtmann unmittelbar vor der Pause vor. Der Außenbahnspieler traf aber nur das Aluminium.

Tausender, Alupech und Elferalarm

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielfilm wenig. Grünbach verteidigte. Lanzenkirchen rannte an. Nur ins Tor sollten die Gäste an diesem Nachmittag nicht mehr treffen: Michael Wolfsgruber köpfelte die Kugel über das leere Tor. Victor Drobilitsch traf mit seinem Versuch nur die Querlatte. Bei einem Elferalarm blieb die Pfeife von Schiedsrichter Gökan Görgülü stumm. Von Grünbach kam über die gesamte Spielzeit wenig in Sachen Offensive. Die ein oder andere aussichtsreiche Konterchance vertändelten die Hausherren frühzeitig. Am Ende ist es für den Vorletzten trotzdem ein Bonuspunkt im Kampf gegen die Rote Laterne.

Stimme zum Spiel

Lanzenkirchen-Coach Michael Leuchtmann: "Leider haben wir zwei Punkte liegen gelassen, aber man muss Grünbach auch gratulieren. Sie haben das gut gemacht."

Grünbach - Lanzenkirchen 0:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Grünbach am Schneeberg, 68 Zuseher, SR Gökan Görgülü

Grünbach: P. Stickler - P. Prettner, A. Berta - S. Silan (86. F. Zimmermann) - S. Kendlbacher (74. T. Schönleitner) - D. Winkler, K. Kutak, S. Preis - T. Bieder - P. Gajan - M. Winkler; C. Lautschan, A. Yoruk

Trainer: Sandro Cerny

Lanzenkirchen: P. Janecek - F. Hauke (HZ. F. Alilovic) - M. Dorfmeister - M. Wolfsgruber - I. Golubovic, A. Becker (HZ. C. Brunner) - V. Drobilitsch - D. Leuchtmann, A. Rössner (74. M. Lohr) - D. Schicho, D. Todorovic; M. Tichy, M. Alfanz

Trainer: Michael Leuchtmann

Karten:

Gelb: Matthias Winkler (29., Foul), Dominik Winkler (80., Foul), Steven Preis (85., Unsportl.) bzw. keine