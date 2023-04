Ternitz kommt mit blauem Auge davon

Werbung

Nach einem wetterbedingten spielfreien Wochenende ging es nun weiter in der 2. Klasse Wechsel. Die Grünbach-Elf hatte sogar zwei Wochen Pause, am Osterwochenende blieb man spielfrei. In die Partie startete Ternitz besser, schon nach vier Minuten stand es 1:0 für die Gäste. Cvijetin Klincov traf sehenswert per Freistoß. Auch danach blieb Ternitz aktiver und hatte die Chancen. In der 25. Minute verschoss Caner Degirmenci einen Elfmeter und ließ die Chance auf eine 2:0 Führung aus.

Überraschende Wendung

In der zweiten Halbzeit ging es dann richtig zur Sache: Grünbach wachte auf, die Ternitz-Elf von Ayhan Atabinen „hat mit Fußball aufgehört“, so der Coach. Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff traf Martin Nyari per Elfer zum Ausgleich. Gleich zwei Minuten darauf konnte Peter Gajan den Führungstreffer für die Gastgeber erzielen. Dann wurde Ternitz aber wieder munter und bemühte sich um den Ausgleich. Der gelang dann Caner Degirmenci in der 64. Minute. Auch danach war Ternitz besser, die Partie war aber offen. So war es spannend bis zum Schluss, als dann Christoph Ungersbäck in der 89. Minute den ersehnten Siegtreffer für die Gäste aus Ternitz erzielte.

Statistik:

Grünbach - Ternitz 2:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (4., Freistoß) Klincov, 1:1 (53., Elfmeter) Nyari, 2:1 (55.) Gajan, 2:2 (64.) Degirmenci, 2:3 (89.) Ungersbäck

Karten: Zimmermann (31., Gelbe Karte Foul), Nyari (89., Gelbe Karte Kritik), Berta (6., Gelbe Karte Foul), Prettner (44., Gelbe Karte Unsportl.), Bieder (89., Gelbe Karte Foul), Berta (67., Gelb/Rote Karte Unsportl.)Pichler (52., Gelbe Karte Foul), Klincov (44., Gelbe Karte Unsportl.), Dugovic (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Steinhauser (68., Gelbe Karte Unsportl.), Petelean (90., Gelbe Karte Unsportl.)

Grünbach: Gajan, Winkler Matthias, Winkler Dominik, Preis (77. Fülöp), Prettner (HZ. Bieder), Berta, Lautschan, Tisch (28. Zimmermann), Nyari, Silan, Kendlbacher

Ternitz: Pichler Marcel, Steinhauser, Kucerka, Degirmenci, Dugovic, Crla, Klincov (70. Mayrhold), Krajicek, Turecek, Pichler Daniel (83. Karaaslan), Blümel

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Pelic