Doppelter Kis bremst Hochneukirchen aus

Hochneukirchen - Mönichkirchen 1:3. Tabellenführer Hochneukirchen stolperte nach dem 0:2 gegen Pucherg erneut, unterlag Mittelständler Mönichkirchen zu Hause mit 1:3. Dabei hatten die Heimischen in einer ausgeglichenen Anfangsphase die ersten Chancen. Balazs Pavlitzky wurde im Eins-gegen-Eins mit Manuel Kager der Winkel zu spitz. Er scheiterte am Mönchkirchner Schlussmann. Nach einer weiteren Halbchance von Barna Harsanyi schlug Mönichkirchen einen weiten Ball. Durch einen Schnitzer in der Hochneukirchner Defensive kam Martin Kis an die Kugel. Der Stürmer verwertete trocken.

Kis legt nach

Das Spiel schlief in der Folge etwas ein, bis es Kis mit seinem zweiten Treffer wieder wach küsste. Mönichkirchen lag 2:0 vorne, Hochneukirchen war gefordert. Pavlitzky vergab eine Kopfball-Chance. Praktisch im Gegenzug hatte Kis seinen dritten Treffer am Fuß. Hochneukirchen-Tormann Andreas Renner machte die Möglichkeit zunichte. Kurz darauf köpfelte Andreas Weber eine Freistoßflanke zurück zur Mitte. Manuel Osterbauer vollendete zum 1:2. Mehr war für den Herbstmeister aber nicht drin. Tief in der Nachspielzeit verwertete Patrik Bayer einen Elfer zum 1:3-Endstand. Hochneukirchen bleibt trotzdem Erster, weil Verfolger Krumbach gegen Howodo ebenfalls verlor.

Stimme zum Spiel

Hochneukirchen-Sportchef Herbert Stübegger: „Einerseits hatten wir mit Ausfällen in der Offensive zu kämpfen gehabt. Andererseits hat uns ein bisschen der Spirit gefehlt. Es hat jeder gekämpft, aber jeder war mehr mit sich selbst beschäftigt, ist mir vorgekommen.“

Statistik:

Hochneukirchen - Mönichkirchen 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (35.) Kis, 0:2 (62.) Kis, 1:2 (78.) Osterbauer, 1:3 (97., Elfmeter) Bayer

Karten: Weber (93., Gelbe Karte Foul), Osterbauer (93., Gelbe Karte Kritik), Pavlitzky (65., Gelbe Karte Unsportl.), Sinnreich (67., Gelbe Karte Unsportl.)Kis (90., Gelbe Karte Foul), Gamperl (69., Gelbe Karte Unsportl.), Bayer (77., Gelbe Karte Foul), Horvat (6., Gelbe Karte Unsportl.), Namjesnik (45., Gelbe Karte Unsportl.)

Hochneukirchen: Pfeffer, Winkler, Parrer, Weber, Harsanyi, Pavlitzky, Reithofer, Osterbauer, Gamperl Thomas, Renner, Sinnreich

Mönichkirchen: Namjesnik, Wedl Adrian, Gamperl Christian, Tauchner, Kis, Wedl Fabian, Gebhart, Horvat, Bayer, Kager, Luef

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil