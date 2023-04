Hochneukirchen ist wieder in der Spur

Werbung

Nach 19 Minuten stand es 0:4. Hochneukirchen legte in Hochwolkersdorf einen veritablen Fehlstart ins Frühjahr hin, verlor am Ende 2:4. Gegen Pottschach war Wiedergutmachung angesagt. Doch zunächst sah es nach einem Deja-vu aus. Vier Minuten waren gespielt, da gingen die Gäste durch Kevin Senft in Führung. Diesmal leitete Hochneukirchen aber rechtzeitig die Wende ein. Hochneukirchen eroberte in der gegnerischen Hälfte den Ball. Balazs Pavlitzky ließ auf Barna Harsanyi prallen und der Stürmer verwertete trocken zum Ausgleich. Kurz darauf verpasste Harsanyi eine Freistoß-Flanke an der ersten Stange. Am zweiten Pfosten stand Bernhard Pfeffer goldrichtig, wuzzelte den Ball gegen die Laufrichtung von Pottschach-Schlussmann Klaus Lechner ins lange Eck - 2:1, Partie gedreht.

Hochneukirchen spielt Sieg souverän heim

Gleich nach Wiederbeginn baute Hochneukirchen den Vorsprung weiter aus. Einen Pass von Max Parrer verwertete Harsanyi zum 3:1. Pottschach war in der Folge zu ungefährlich. Es kam nie das Gefühl auf, dass das Match nochmals spannend werden könnte. Lediglich ein Abseitstor fand Niederschlag am Notizzettel. In der Schlussphase versuchte der SVSF mehr zu riskieren und wurde prompt bestraft. Pavlitzky kam bei einem Konter über links an den Ball, packte einen Verteidiger ein und schoss die Kugel ins kurze Eck. In der Schlussminute war es neuerlich Pavlitzky, der nach einer schönen Kombination für den 5:1-Endstand sorgte. Hochneukirchen ist mit dem Kantersieg wieder auf Platz eins, punktgleich mit Lokalrivalen Krumbach. Lanzenkirchen hat einen Zähler Rückstand.

Hochneukirchen-Sektionsleiter Herbert Stübegger: „Das war wieder eine Leistung, wie wir sie aus dem Herbst gewohnt waren. Das frühe 0:1 war natürlich wieder ein Schock, aber mit dem 1:1 haben wir das Spiel immer mehr in den Griff bekommen. Pottschach hatte kaum noch Chancen. Gesamt gesehen war es auf alle Fälle ein verdienter Sieg.“

Tore: Barna Harsanyi (17.), Bernhard Pfeffer (23.), Barna Harsanyi (51.), Balazs Krisztian Pavlitzky (74.), Balazs Krisztian Pavlitzky (90.); Kevin Senft (4.)

Hochneukirchen: Andreas Renner, Andreas Weber, Bernhard Pfeffer, Bastian Sinnreich, Thomas Gamperl, Marco Reithofer, Barna Harsanyi, Balazs Krisztian Pavlitzky, Marco Pöheim, Max Parrer, Manuel Osterbauer, Thomas Karner, Jakob Dimnik, Laurenz Hölbl, Daniel Binder, Benedikt Bertl, Daniel Binder (74. statt Max Parrer), Laurenz Hölbl (86. statt Marco Pöheim), Benedikt Bertl (88. statt Barna Harsanyi), Thomas Karner (88. statt Andreas Weber)

Pottschach: Klaus Lechner, Mathias Liebezeit, Thomas Selhofer, Thomas Posch, Kevin Senft, David Goger, Philipp Egger, Markus Lechner, Lukas Klammer, Philipp Stögerer, Niels Meussen, Sebastian Benczik, Lukas Puhr, Eren Yüksel, Görkem Orhan, Manuel Walk, Manuel Walk (35. statt Niels Meussen), Lukas Puhr (86. statt Markus Lechner), Görkem Orhan (88. statt Kevin Senft)

Karten: Manuel Osterbauer (24. Gelb Foul), Marco Reithofer (43. Gelb Unsportl.), Barna Harsanyi (56. Gelb Unsportl.), Balazs Krisztian Pavlitzky (71. Gelb Unsportl.), Markus Lechner (45. Gelb Unsportl.), Philipp Stögerer (49. Gelb Foul), Lukas Klammer (77. Gelb Unsportl.)