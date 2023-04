Leistungssteigerung trotz Niederlage

Werbung

Mit einem ganz anderem Gesicht trat die St. Egyden-Elf von Günter Pürzl gegen Hochneukirchen auf. Aggressiver in den Zweikämpfen, mehr Präsenz und auch schönere Spielzüge bekamen die mitgereisten Anhänger von St. Egyden zu sehen. In der Defensive stand die Pürzl-Elf gut und ließ in der ersten Halbzeit keine Chance zu, kam aber selbst hier und da zu Möglichkeiten. Doch richtig gefährlich waren sie auch nicht, so blieb es bei einem Ballbesitzspiel von beiden Mannschaften.

Bitteres Gegentor als Dosenöffner

Auch in der zweiten Halbzeit standen die Gäste aus St. Egyden gut in der Partie und erarbeiteten sich die ein oder andere Möglichkeit. In der 64. Minute konnte ein Hochneukirchen-Verteidiger den Ball noch gerade so von der Linie kratzen, die St. Egydener jubelten schon. Doch statt einem Tor gab es einen blitzschnellen Konter der Gastgeber ehe Balasz Pavlitzky das 1:0 für die Hausherren erzielte. Danach sank die Moral der St. Egydener und Hochneukirchen wurde besser und besser. Die vorzeitige Entscheidung machte dann abermals Pavlitzky, er machte das 2:0. Trotz der Niederlage ist Pürzl zufrieden mit seiner Mannschaft: „Die Burschen waren brav, wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient“.

Statistik:

Hochneukirchen - St. Egyden / Stfd. 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (64.) Pavlitzky, 2:0 (76.) Pavlitzky

Karten: Reithofer (54., Gelbe Karte Foul), Pöheim (12., Gelbe Karte Foul)Weber (53., Gelbe Karte Foul), Kurt (50., Gelbe Karte Unsportl.)

Hochneukirchen: Pavlitzky (90. Niklas), Binder (81. Bertl), Winkler (66. Hölbl), Harsanyi, Pöheim (90. Dimnik), Pfeffer, Osterbauer, Renner, Gamperl, Sinnreich, Reithofer

St. Egyden / Stfd.: Weber, Biegler, Linshalm, Previsic, Schweritz, Kurt Seydi, Rigler (82. Zenz), Kurt Sedat, Buchner (20. Speringer), Dikbayir, Horvath

145 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Simon