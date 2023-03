4:0 nach 19 Minuten: Schlusslicht überrollt Spitzenreiter

Eine Sensation lag schon vor Anpfiff in der Luft. Schlusslicht Hochwolkersdorf ging mit einer komplett neuen Offensive ins Frühjahr, während Herbstmeister Hochneukirchen nach dem abruptenTrainerwechsel von Mario Born auf Mario Heissenberger eine turbulente letzte Vorbereitungswoche hinter sich hatte. Mit der Art und Weise, wie diese Sensation schlussendlich zustande kam, rechnete aber niemand. 30 Sekunden waren gespielt: Balazs Laki schoss den Ball nach einem Angriff über links ins lange Eck. Hochwolkersdorf führte. Nachdem die Hausherren die erste kritische Situation überstanden, Balazs Pavlitzky nicht den sofortigen Ausgleich erzielte, nahm der Express dann so richtig Fahrt auf.

Neun Minuten, drei Tore

Laki schlug von links einen Stanglpass in die Mitte. Zwei Spieler rutschten vorbei. Gabor Varga sagte an der zweiten Stange Danke. Augenblicke später drehte Hochneukirchen-Tormann Andreas Renner das Leder an die Latte. Gegen den Nachschuss von Marcel Blank war der Schlussmann chancenlos. 3:0, keine Viertelstunde war gespielt. Wäre das nicht schon schlimm genug, kam es in Minute 19 noch ärger. Hochneukirchen stand mit der letzten Kette wieder einmal viel zu hoch. Renner konnte im Eins-gegen-Eins noch kurz retten, ehe erneut Blank aus recht spitzen Winkel zum 4:0 abstaubte.

Nur mehr Schadenbegrenzung

Der ein oder andere Hochwolkersdorfer Zuschauer traute beim Blick auf die Anzeigetafel seinen Augen nicht und auch Hochneukirchen-Trainer Mario Heissenberger suchte beim Debüt nach den richtigen Worten. Der Neo-Coach gab aber nicht auf, pushte seine Mannschaft weiter. Der Schaden war zwar enorm, doch zumindest fand der Leader Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel, belohnte sich nach einer halben Stunde mit dem 4:1 durch Harsanyi. Der letzte Nachdruck fehlte danach. Chancen am Fließband? Fehlanzeige. Und auch Harsanyis 4:2 durch einen verwandelten Handelfer war keine Initialzündung. Nicht einmal Gelb-Rot gegen Hochwolkersdorf-Spielmacher Gabor Varga fiel mehr wirklich ins Gewicht. Hochwolkersdorf feiert völlig verdient den ersten Saisonsieg, während Hochneukirchen Boden auf die Titelkonkurrenz aus Krumbach und Lanzenkirchen einbüßt.

Stimmen zum Spiel

Hochwolkersdorf-Obmann Helmut Rothmann: "Der Start war optimal. Nach den ersten 20 Minuten ist es hin und her gegangen. Dann war eine recht ausgeglichene Partie. Hochneukirchen hatte trotzdem nicht so viele Chancen. Auch nach dem Ausschluss hat man eigentlich nicht gemerkt, dass wir ein Mann weniger sind."

Hochneukirchen-Sportchef Herbert Stübegger: "Das schnelle 0:1 war natürlich ein Schock. Danach sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen, sind vielleicht zu hoch gestanden und haben individuelle Fehler in der Defensive gemacht. Wir waren einfach noch nicht im Meisterschaftsmodus."

Hochwolkersdorf - Hochneukirchen 4:2 (4:1)

Sonntag, 26. März 2023, Hochwolkersorf, 150 Zuseher, SR Halit Gültekin

Tore:

1:0 Balazs Laki (1.)

2:0 Gabor Varga (10.)

3:0 Marcel Blank (14.)

4:0 Marcel Blank (19.)

4:1 Barna Harsanyi (30.)

4:2 Barna Harsanyi (58., Elfmeter)

Hochwolkersdorf: R. Luger - G. Varga - D. Schwarz (HZ. R. Kühteubl) - M. Blank (75. C. Kleinrath) - M. Wedl - A. Ölmez - T. Pürrer, O. Keles (85. M. Dobida) - B. Laki - S. Tonkovic, J. Laszlo; A. Braun

Trainer: Mario Wedl

Hochneukirchen: A. Renner, B. Pfeffer, T. Heißenberger (44. A. Weber), B. Sinnreich, T. Gamperl, M. Reithofer, B. Harsanyi, B. Pavlitzky, M. Pöheim (77. L. Hölbl), M. Parrer, M. Osterbauer; M. Winkler, D. Binder, B. Bertl

Trainer: Mario Franz Heissenberger

Karten:

Gelb: Gabor Varga (35., Unsportl.), Srdan Tonkovic (46., Foul), Julian Laszlo (51., Foul) bzw. Max Parrer (35., Unsportl.), Marco Pöheim (37., Foul), Balazs Krisztian Pavlitzky (68., Foul)

Gelb-Rot: Gabor Varga (63., Foul) bzw. keine