Howodo verhindert Krumbachs Sprung an die Tabellenspitze

Hochwolkersdorf - Krumbach 1:0. Der Tabellenletzte düpiert den Titelkandidaten. Was Hochwolkersdorf schon zum Frühjahrsauftakt gegen Hochneukirchen gelang, wiederholte sich nun gegen Krumbach. In einer ausgeglichenen Partie hatten die Gäste zunächst die besseren Gelegenheiten. Zsolt Szekely zog von halbrechts ab, schoss knapp vorbei. Krisztian Földes scheiterte mit dem Kopf. Bei einem Steckpass auf David Kager entschied Schiri Martin Gyarmati auf Abseits. Eine strittige Entscheidung.

Varga verwertet Stangler zu Goldtor

Nach dem Seitenwechsel schlugen dann die Hausherren zu. Nach einem Pass in die Spitze hätte Julian Laszlo schon selbst abschließen können, hatte aber das Auge für den noch besser positionierten Gabor Varga, der aus rund 13 Metern trocken abschloss. In der letzten halben Stunde hatte Jakob Zingl die größte Ausgleichschance am Kopf, ließ diese aber aus. Hochwolkersdorf hätte den Sieg schon früher sicherstellen können. Das erlösende 2:0 gelang nicht. Die drei Punkte gaben die Heimischen aber nicht mehr aus der Hand, auch nicht in numerischer Unterzahl, nachdem Alexander Schrammel Gelb-Rot bekommen hatte.

Durch Krumbachs Niederlage spitzt sich die Situation im Titelkampf noch einmal zu. Hochneukirchen, Krumbach und Lanzenkirchen gehen punktegleich in die letzten vier Runden.

Stimmen zum Spiel

Hochwolkersdorf-Obmann Helmut Rothmann: „Daheim läuft im Frühjahr alles nach Plan. Es war eine Top-Partie auf Augenhöhe. Wir haben gekämpft, gerackert und unsam Ende für eine starke Leistung belohnt.“

Krumbach-Trainer Robert Geyer: „Es war eine recht ausgeglichene Partie. Wir haben es verabsäumt unsere Chancen zu nutzen und in Führung zu gehen. Es hat heute die glücklichere Mannschaft gewonnen, nicht die bessere. Wir haben wirklich nicht schlecht Fußball gespielt, aber wir machen leider die Tore nicht.“

Statistik

Hochwolkersdorf - Krumbach 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (55.) Varga

Karten: Schrammel (84., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Schrammel (52., Gelbe Karte Foul)Kager (78., Gelbe Karte Foul), Székely (84., Gelbe Karte Unsportl.), Strassgütl (23., Gelbe Karte Unsportl.)

Hochwolkersdorf: Luger; Kühteubl, Wedl, Tonkovic, Schrammel; Laszlo (79. Kleinrath), Pürrer, Varga, Keles; Blank (59. Yavuz), Ölmez (44. Merl).

Krumbach: Fischer; Strassgütl (89. C. Aigner), Földes, M. Aigner, A. Riegler; D. Kager (85. Reithofer), T. Kager, Zingl, Hanke; Szekely, Szabo.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Gyarmati