Schlusslicht behält daheim die weiße Weste

Hochwolkersdorf - Mönichkirchen 2:0. Drittes Heimspiel im Jahr 2023 und der dritte Sieg: Hochwolkersdorf behält im Frühjahr zu Hause die weiße Weste. Die Wedl-Elf erwischte wie schon gegen Hochneukirchen einen Traumstart. Balazs Laki traf nach nicht einmal 60 Sekunden zur 1:0-Führung. Der Tabellenletzte blieb auch danach am Drücker. Onur Keles erzielte in Minute 23 das verdiente 2:0. Die Pausenführung hätte auch durchaus höher ausfallen können. In Durchgang zwei schaltete Howodo in den Verwaltugsmodus. Mönichkirchen blieb ungefährlich. Die beste Gelegenheit nach der Pause fand Hochwolkersdorf Ali Ölmez vor, der den Ball allerdings knapp neben das Tor setzte.

Stimme zum Spiel

Hochwolkersdorf-Obmann Helmut Rothmann: „Es war eine ganz gute Partie von uns. Wir hätten vor der Pause das ein oder andere Tor mehr machen können. Nach der Pause hatte es den Anschein, als ob wir das 2:0 verteidigen wollen, trotzdem kann ich mich an keine hundertprozentige Möglichkeit von Mönichkirchen erinnern. Alles in allem war es ein verdienter Sieg.“

Statistik

Hochwolkersdorf - Mönichkirchen 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (1.) Laki, 2:0 (23.) Keles

Karten: Varga (70., Gelbe Karte Unsportl.)Wedl (63., Gelbe Karte Foul), Gamperl (50., Gelbe Karte Foul), Kager (83., Gelbe Karte Unsportl.)

Hochwolkersdorf: Laki, Blank (64. Kühteubl), Varga (83. Yavuz), Laszlo, Ölmez, Luger, Schrammel, Tonkovic, Wedl Mario, Pürrer, Keles (90+2. Lechner)

Mönichkirchen: Wedl Adrian, Bayer, Tauchner, Kis (82. Gräf), Namjesnik, Gamperl, Gebhart, Wolf (61. Krenmayr), Kager Manuel, Wedl Fabian (73. Kager), Horvat (82. Luef)

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Köse