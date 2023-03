Erste Pfui, Zweite Hui

Mit gemischten Gefühlen steht St. Egydens Coach Günter Pürzl nach der Partie gegen Kirchberg da, die Gegensätze der beiden Halbzeiten seien riesig gewesen.

In der ersten Halbzeit konnten sich die Kirchberger besser durchsetzen, waren hungriger und aggressiver in den Zweikämpfen. „Das hat richtig gut ausgeschaut, da haben die Burschen brav gearbeitet“, lobt Sektionsleiter Manfred Stangl seine Elf. Kurz vor der Pause konnten sich dann die Kirchberger auch belohnen, Benedikt Kronaus konnte einen langen Ball gut verarbeiten, mit technischer Klasse gegen die Verteidigung durchsetzen und eiskalt in das lange Eck verwandeln. „Das hat er wirklich super gemacht“, gratuliert Stangl zum Tor.

Wichtiger Dorfmeister-Treffer

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild, St. Egyden war jetzt deutlich besser in der Partie, gewann die wichtigen Zweikämpfe und drückte nach und nach auf den Ausgleich. „Wir haben da so gespielt, wie Kirchberg in der ersten Halbzeit“, freute sich Pürzl über die Leistung im zweiten Durchgang. In der 63. Minute wechselte Pürzl dann Fabian Dorfmeister ein, welcher in der 83. Minute eiskalt ausglich. „Das hat er wirklich sehr cool gemacht“, staunte Trainer Pürzl. Danach passierte nichts mehr, es blieb beim 1:1.

Kirchberg / We. - St. Egyden / Stfd. 1:1 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Kirchberg am Wechsel, 200 Zuseher, SR Mario Wind

Tore:

1:0 Benedikt Kronaus (44.)

1:1 Fabian Dorfmeister (82.)

Kirchberg / We.: P. Wiedner, K. Apfl, R. Riegler, F. Pölzlbauer, J. Rennhofer, L. Apfl, J. Gruber, B. Kronaus (77. R. Reisenauer), T. Morgenbesser (71. P. Weninger), M. Kager (87. F. Stangl), A. Strobl; J. Gräf, V. Müller, J. Wetzelberger

Trainer: Stefan Motsch

St. Egyden / Stfd.: P. Schweritz - N. Linshalm, M. Biegler, A. Dikbayir (63. F. Dorfmeister), M. Horvath, S. Kurt, M. Schwarz (88. S. Ehn), M. Previsic, M. Buchner, P. Schwarz, T. Speringer; S. Haller, D. Zenz

Trainer: Günter Pürzl

Karten:

Gelb: Franz Pölzlbauer (36., Unsportl.) bzw. Atilla Dikbayir (43., Foul)