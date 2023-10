Der eigene Weg

Als Kirchberg im Sommer 2019 aus der 1. Klasse Süd abstieg, fasste der Verein eine mutige Entscheidung: Der USV verzichtete auf Legionäre und schenkte den (jungen) Eingewächsen das Vertrauen. Was anderswo leere Worthülsen sind, setzte Kirchberg in die Tat um.

Nun — viereinhalb Jahre später — könnte Kirchberg die ersten Lorbeeren ernten. Die Motsch-Elf führt die Tabelle an. Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Mönichkirchen wäre die Winterkrone zum Greifen nahe. Es wäre freilich nur ein Zwischenziel erreicht. Der Weg zum Titel bleibt in der extrem ausgeglichenen 2. Klasse Wechsel jedenfalls ein langer. Was jetzt schon feststeht: Kirchberg ist im Frühjahr einer der (vielen) ernstzunehmenden Titelkanidaten. Und auch wenn es am Ende der Saison noch nicht zur Rückkehr in die 1. Klasse Süd reicht, der Kirchberger Weg kann und sollte Vorbild sein. Es ist möglich: Wer dem eigenen Nachwuchs vertraut, kann mit Geduld auch sportlichen Erfolg haben.