Hochneukirchen stürmt wieder auf Platz eins

Werbung

Lanzenkirchen - Hochneukirchen 0:2. Die heftigen Regenfälle der letzten Tage sorgten quer durch das südliche Niederösterreich für eine Absagenflut. Bei Tabellenführer Lanzenkirchen verhagelte das Wetter aber nicht die Vorfreude auf das Spitzenspiel gegen Herbstmeister Hochneukirchen. Und rechtzeitig zum Anpfiff lichteten sich die Wolken, blinzelte sogar die Sonne durch. Die Regenschirme konnten zu Hause bleiben.

Das Spiel selbst begann Lanzenkirchen überfallartig. Dennis Leuchtmann flankte den Ball von der linken Seite auf den blanken Matthias Schmitz. Dem Stürmer sprang die Hereingabe vom Fuß. Statt einer hundertprozentigen Möglichkeit kam somit nur ein Kullerball heraus. Die Hausherren blieben danach spielbestimmend. Topchancen waren jedoch Mangelware. Auf der Gegenseite setzte das Hochneukirchner Offensiv-Duo Balazs Pavlitzky und Barna Harsanyi immer wieder Nadelstiche. So auch nach 20 Minuten. Zuerst konnte Fritz Hauke, zu diesem Zeitpunkt schon Gelb vorbelastet, Pavlitzky nicht stoppen. Der Außenbahnspieler bediente anschließend Harsanyi, der Daniel Schicho verlud und danach das Foul zog. Der Elfmeter war unstrittig. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte knallhart durch die Mitte.

Chancen erspielen schwer gemacht

In der Folge plätscherte das Match vor sich hin. Es gab viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, aber kaum Torchancen. Lanzenkirchen kam zum ein oder anderen Abschluss aus spitzem Winkel. Doch entweder machte Schlussmann Andreas Renner den Winkel kurz oder die Kugel sauste am langen Eck vorbei. Nach dem Seitenwechsel drückten die Heimischen auf den Ausgleich. Renner musste sich bei einem ansatzlosen Weitschuss von Schmitz auszeichnen, war darüber hinaus bei zwei Schüssen Richtung kurzes Eck zur Stelle. Bei einem Tackling an Schmitz entschied Schiedsrichter Marco Klestil auf Weiterspielen. Lanzenkirchen hätte gerne einen Strafstoß gehabt. Kurz vor Schluss machte dann Hochneukirchen den Deckel drauf. Nach einem weiten Ball kam Harsanyi ins Eins-gegen-Eins mit Lanzenkirchen-Goalie Patrick Janecek und der ungarische Angreifer verwandelte lockerlässig zum 2:0.

Hochneukirchen stürzt Lanzenkirchen damit nach nur einer Runde wieder von der Tabellenspitze. Der USC rangiert einen Zähler vor Lanzenkirchen und zwei vor Lokalrivalen Krumbach, die Rot-Weißen haben allerdings ein Spiel weniger absolviert als die beiden Konkurrenten. Es zeichnet sich ein Dreikampf um den Meistertitel ab, der bis ins Saisonfinish andauern könnte.

Stimmen zum Spiel

Lanzenkirchen-Coach Michael Leuchtmann: „Wir haben gleich nach vier Minuten den Hunderter gehabt. Wenn wir da das 1:0 machen, läuft die Partie wahrscheinlich anders. Dann wäre Hochneukirchen vielleicht moralisch zusammengebrochen. Aber, das ist,hätt i war i'. Danach war es unterm Strich zu wenig. Wir hatten nicht unseren besten Tag. Am Ende geht der Sieg von Hochneukirchen auch irgendwie in Ordnung. Man muss ihnen gratulieren.“

Hochneukirchen-Sektionsleiter Herbert Stübegger: „Wir waren gut auf Lanzenkirchen eingestellt. Das 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. Damit konnten wir weiter bei unserem Plan bleiben. Die ein oder andere Chance hat unser Tormann zunichte gemacht. Viel haben wir aber nicht zugelassen. Wir bleiben oben dabei. Aber es ist keiner so gut, dass er irgendwo hinfährt und sowieso gewinnt. Es gibt nicht das ein entscheidende Spiel. Es bleibt ein Kampf bis zum Schluss.“

Statistik:

Lanzenkirchen - Hochneukirchen 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (20., Elfmeter) Harsanyi, 0:2 (86.) Harsanyi

Karten: Schmitz (51., Gelbe Karte Unsportl.), Schmidt (61., Gelbe Karte Unsportl.), Dorfmeister (85., Gelbe Karte Foul), Hauke (12., Gelbe Karte Unsportl.)Weber (90., Gelbe Karte Foul), Parrer (90+4., Gelbe Karte Unsportl.)

Lanzenkirchen: Janecek; Hauke, Alilovic, Schicho; Dorfmeister, Golubovic, Drobilitsch (60., Edelhofer), Schmidt, D. Leuchtmann; Wolfsgruber, Schmitz (77., Becker).

Hochneukirchen: Renner; Weber, Sinnreich, Gamperl, Osterbauer; Pfeffer, Reithofer; Pöheim (71., Binder), Parrer (95., Bertl), Pavlitzky; Harsanyi.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Marco Klestil