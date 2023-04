5:0! Lanzenkirchen gibt sich im Derby keine Blöße

Werbung

Schlusslicht Hochwolkersdorf lechzte nach dem 4:2-Sieg über Herbstmeister Hochneukirchen nach der nächsten Sensation, wollte auch das Derby gegen Titelaspirant Lanzenkirchen für sich entscheiden. Von einer Sensation war die Mannschaft von Spielertrainer Mario Wedl am Ende weit entfernt. Den Gästen fehlte von Beginn an der Zugriff. Lanzenkirchen stand hinten sicher und agierte vorne effizient. Innenverteidiger Daniel Schicho zog nach einer Viertelstunde aus großer Distanz ab und das Leder schlug ein - ein 1:0 der Marke Traumtor. Die Hausherren bestimmten weiter das Geschehen und legten nach. Nach einem Freistoß sicherte Lanzenkirchen auf der rechten Seite den Ball. Die Flanke zur Mitte fand Matthias Schmitz, der stand zwischen zwei Howodo-Verteidigern goldrichtig, spitzelte den Ball an Schlussmann Rene Luger vorbei - 2:0.

Golubovic mit dem nächsten Traumtor

Lanzenkirchen hatte noch lange nicht genug, vor allem nicht der spielfreudige Winterneuzugang Ilija Golubovic. Der zentrale Mittelfeldspieler narrte die gegnerische Defensive mit einem Haken nach innen, schloss danach nicht scharf, aber präzise ab. Der Schlenzer Richtung langes Eck wurde immer länger. Luger war ohne Abwehrchance - 3:0, bei abklingenden Regen stand Hochwolkersdorf da wie die begossenen Pudeln. Nach dem Seitenwechsel fand der Tabellenletzte kein Mittel, um sich in die Partie zurückzukämpfen. Golubovic machte mit dem raschen 4:0 endgültig alle Hoffnungen zunichte. Weitere Chancen ließ Lanzenkirchen fahrlässig liegen, bevor der eingewechselte Alexander Rössner in der 88. Minute den 5:0-Endstand besorgte. Lanzenkirchen bleibt dank des Kantersiegs bis auf einen Punkt an der Spitze dran. Hochwolkersdorfs Euphorie bekam einen ordentlich Dämpfer.

Stimmen zum Spiel

Lanzenkirchen-Trainer Michael Leuchtmann: „Es war ein ganz anderes Spiel als letzte Woche beim 0:0 gegen Grünbach in der Vorwoche. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, wir wollten das Zentrum zu machen. Das ist uns gelungen. Schön zu sehen, dass die Mannschaft meine Vorgaben umsetzt.“

Hochwolkersdorf-Obmann Helmut Rothmann: „Wir hatten keinen Zugriff. Es war irgendwie eine komplett andere Partie als gegen Hochneukirchen. Lanzenkirchen hat auch ein ganz anderes System gespielt. Damit haben wir uns schwer getan. Ein 0:5 im Derby schmerzt aber natürlich sehr.“

SC LANZENKIRCHEN - SC HOCHWOLKERSDORF 5:0 (3:0).

Tore: 1:0 (14.) Schicho, 2:0 (24.) Schmitz, 3:0 (34.) Golubovic, 4:0 (48.) Golubovic, 5:0 (88.) Rössner.

Lanzenkirchen: Janecek; Hauke, Alilovic, Schicho; Dorfmeister, Drobilitsch (65., Becker), Golubovic (70., Brunner), Schmidt, Leuchtmann; Wolfsgruber (77., Rössner), Schmitz (77., Lohr).

Hochwolkersdorf: Luger; Laszlo (HZ., Merl), Schwarz, Tonkovic, Schrammel; Blank (HZ., Ölmez), Pürrer, Mario Wedl (80., Dobida), Kühteubl; Laki, Keles (80., Scherz).

Lanzenkirchen, 250.- SR.: Cindi (in Ordnung/okay).- Res.: 2:0 (0:0) Koglbauer 2.