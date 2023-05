Lanzenkirchen ist zurück

Lanzenkirchen - Puchberg 3:1. Drei Spiele ohne Sieg: Lanzenkirchen brachte sich durch individuelle Fehler in den vergangenen Wochen selbst um wichtige Punkte. Gegen Puchberg setzte Coach Michael Leuchtmann ein Zeichen, baute die Defensive komplett um. Mit Patrick Rebitschek und Marcel Terpe gaben zwei Verteidiger sogar ihr Startelf-Debüt in diesem Frühjahr. Eine Entscheidung, die sich bereits nach wenigen Sekunden als richtig erwies. Terpe sah, dass die Schussbahn frei ist und knallte die Kugel aus größerer Distanz ansatzlos ins Tor.

Schmitz baut die Führung aus

Lanzenkirchen führte. Puchberg wirkte lethargisch. Mit einem Sieg hätten die Schneebergländer ja Anschluss an die Top Drei gefunden. In den ersten Minuten war gegen Lanzenkirchen allerdings ein Klassenunterschied erkennbar. Das 2:0 durch Matthias Schmitz nach einer Kombination über mehrere Stationen war verdient. Danach vergaben die Hausherren Möglichkeiten auf eine höhere Führung.

Lanzenkirchen agiert ungeschickt

Nach 20 Minuten kamen die Gäste auf. Patrick Rebitschek beging kurz vor der Strafraumlinie ein ungestümes Foul. Der Freistoß brachte noch nichts ein. Augenblicke später bekamen die Hausherren aber eine Ecke nicht verteidigt. Den zweiten Ball bugsierte Cagdas Dogan zum Anschlusstreffer ins Netz. Kurz vor der Pause stellte Alexander Rössner seinen Gegenspieler knapp vor der Sechzehnergrenze - wieder gab es nur Freistoß für Puchberg. Der Ertrag war wie schon beim ersten Versuch überschaubar.

Puchberg vergibt riesige Chance auf das 2:2

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel vor sich. Lanzenkirchen schien die Begegnung einerseits unter Kontrolle zu haben, andererseits schaffte es die Leuchtmann-Elf nicht den Vorsprung auszubauen. Den ersten Hochkaräter fanden somit die Puchberger vor. Ein einfacher Pass durch die Gasse reichte, damit sich Goalie Patrick Janecek plötzlich mit einem Eins-gegen-Eins konfrontiert sah. Der Lanzenkirchner parierte. Der Abpraller landete vor den Füßen eines Puchbergers, der bei seinem Nachschuss an der Stange scheiterte. Mit einem knappen 2:1 ging es in die Schlussphase, in der Alexander Becker aus 20 Metern die Übersicht behielt und Lanzenkirchen mit dem 3:1 endgültig auf die Siegerstraße brachte.

Stimme zum Spiel

Lanzenkirchen-Coach Michael Leuchtmann: „Nach dem 2:0 haben wir uns ein bisschen schwergetan. Wir haben Sitzer ausgelassen. Nach dem 2:1 war es noch einmal knapp. Puchberg hat einen Tausender ausgelassen. Das 3:1 von Becker war dann ein richtiges Traumtor. Jetzt ist schon eine gewisse Erleichterung da.“

Statistik:

Lanzenkirchen - Puchberg 3:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (2.) Terpe, 2:0 (12.) Schmitz, 2:1 (25.) Dogan, 3:1 (83.) Becker

Karten: Rebitschek (21., Gelbe Karte Foul), Rössner (39., Gelbe Karte Foul)Röcher (41., Gelbe Karte Foul)

Lanzenkirchen: Dorfmeister, Terpe, Becker, Schmitz, Golubovic, Janecek, Rebitschek (HZ. Schicho), Wolfsgruber, Schmidt (82. Lohr), Leuchtmann, Rössner (88. Hauke)

Puchberg: Stickler, Röcher (44. Hauer), Leitgeb, Grimm, Scherleitner, Holzer (25. Ostermann), Frank, Javorsky, Zenz, Dogan, Braunstorfer (77. Steiner)

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic