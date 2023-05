Mönichkirchen gewinnt klar gegen Grünbach

Von Beginn weg übernahmen die Hausherren das Kommando, waren die spielbestimmende Mannschaft. Bereits in Minute 4. vollendet Tauchner einen der ersten Angriffe der Mönichkirchner zur Führung. Danach sollte es aber einen Weile dauern bis wieder Bewegung auf die Anzeigetafel kam. Kis war es der einen strittigen Elfmeter zum 2:0 verwandelte. Nur eineige Minuten später stellte Wedl auf 3:0 und sorgte mit seinem Treffer fast schon für die Vorentscheidung.

Hausherren weiter auf Kurs Kantersieg

Gebhart machte mit seinem Treffer zum 4:0 gleich nach Wiedernapfiff auch die letzten Hoffnungen der SVg Grünbach zu nichte. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, beide Mannschaften taten nur mehr das notwendigste, die Partie war durch. Krenmayr musste dann aber noch einmal in einen Zweikampf und hielt seinen Gegenspieler fest. Die Folge: die Gelb-Rote Karte, da er bereits in Hälfte eins zuvor gelb gesehen hatte. Kis stellte danach per Freistoß auf 5:0 und sorgt so für klare Verhältnisse.

Schönheitskosmetik

Kurz vor dem Ende sorgte Winkler per Doppelpack dann für die beiden Treffer der Gäste. Mehr als Schönheitskosmetik sollte es aber nicht mehr werden. „Eigenfehler haben uns das Leben schwer gemacht, die ein oder andere strittige Entscheidung des Unparteiischen hat dann seiniges dazu beigetragen. Nichtsdestotrotz aber eine verdiente Niederlage,“ so Grünbach Obmann Harald Winkler.

01.05.2023 16:30

Statistik:

Mönichkirchen - Grünbach 5:2 (3:0)

Torfolge: 1:0 (4.) Tauchner, 2:0 (25., Elfmeter) Kis, 3:0 (32.) Wedl, 4:0 (48.) Gebhart, 5:0 (82., Freistoß) Kis, 5:1 (89.) Winkler, 5:2 (90+1.) Winkler

Karten: Krenmayr (43., Gelbe Karte Foul), Krenmayr (81., Gelb/Rote Karte Unsportl.)Winkler (61., Gelbe Karte Foul), Bieder (44., Gelbe Karte Foul), Winkler (7., Gelbe Karte Foul), Stickler (., Gelbe Karte Unsportl.)

Mönichkirchen: Tauchner, Wedl Adrian, Krenmayr, Wedl Fabian (83. Mircetic), Bayer (88. Guttmann), Horvat, Kager, Luef (70. Wolf), Gamperl, Gebhart, Kis (88. Brunner)

Grünbach: Stickler, Yoruk, Berta, Gajan, Winkler Dominik, Bieder, Kendlbacher (30. Preis), Nyari (HZ. Fülöp), Zimmermann (71. Kiss), Silan, Winkler Matthias

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schuster