Spiel gedreht

Mönichkirchen - Pottschach 3:1. Die Gäste aus Pottschach fanden den besseren Start ins Spiel und gingen nach einer Viertstunde durch Kevin Senft in Führung. Danach kamen aber die Hausherren besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich. Dieser sollte in der 38. Minute fallen als Robert Namjesnik eiskalt vom Elfmeterpunkt verwertete. Somit gingen die Teams mit einem 1:1-Halbzeitstand in die Kabinen.

Doppelschlag entscheidet

Im zweiten Durchgang zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild wie zuvor. Patrick Bayer sorgte in der 58. Minute für Jubel bei den heimischen Fans als er mit seinem Treffer zum 2:1 das Spiel drehte. Kurze Zeit darauf traf Fabian Wedel mit seinem Tor zum 3:1 eine kleine Vorentscheidung für Mönichkirchen. Daraufhin verteidigten die Gastgeber konzentriert und brachten den Sieg über die Zeit. Somit feierte Mönichkirchen einen 3:1-Heimerfolg gegen Pottschach.

Statistik:

Mönichkirchen - Pottschach 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (16.) Senft, 1:1 (38., Elfmeter) Namjesnik, 2:1 (58.) Bayer, 3:1 (65.) Wedl

Karten: Wedl (47., Gelbe Karte Unsportl.), Wolf (77., Gelbe Karte Foul), Gamperl (28., Gelbe Karte Foul), Bayer (39., Gelbe Karte Unsportl.), Gebhart (82., Gelbe Karte Unsportl.)Lechner (39., Gelbe Karte Unsportl.), Kleinander (87., Gelbe Karte Foul), Stögerer (48., Gelbe Karte Kritik)

Mönichkirchen: Namjesnik, Horvat, Wedl Fabian (90. Pichler), Gamperl, Gebhart, Bayer (73. Luef), Kager, Wedl Adrian, Tauchner, Krenmayr (73. Wolf), Kis

Pottschach: Senft, Stögerer, Kainrath, Kleinander, Lechner Klaus, Pichler David, Meussen, Lechner Markus (61. Orhan), Tösch (61. Puhr), Liebezeit, Goger

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Gyarmati