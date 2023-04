Lanzenkirchner Aufholjagd

Werbung

Natschbach hat momentan einen Lauf, mit einem Sieg zuletzt gegen Hochneukirchen konnte man beweisen, dass man eine ernstzunehmende Konkurrenz ist. Und das bekam nun auch Lanzenkirchen zu spüren. Nach einer Viertelstunde Spielzeit konnte Bernd Panholzer einen schönen Spielzug per Kopfball perfektionieren und zum 1:0 einnetzen. Der zweite Streich gelang Markus Schwendenwein, er traf nach einem Aufbaufehler der Lanzenkirchener. Martin Galus setzte kurz vor der Pause noch einen dritten Treffer drauf, mit einer schönen Eins-gegen-Eins Situation kam er an der Verteidigung vorbei und netzte eiskalt.

Von 0:3 auf 3:3.

Bevor es in die Kabinen ging, konnte Matthias Schmitz noch auf 1:3 verkürzen - ein wichtiger Treffer. Nach der Pause gab Lanzenkirchen richtig Stoff und zeigte, warum so um den Titel mitspielen. Sie dominierten die Partie und konnten den Anschlusstreffer in Person von Alexander Becker in der 54. Minute erzielen. Lanzenkirchen drückte weiter auf den Ausgleich, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Erst in der 88. Minute konnte Michael Wolfsgruber zum 3:3 ausgleichen. „Natürlich ist ein weinendes Auge dabei, wir hätten die Partie aber auch verlieren können“, freut sich Natschbachs Trainer Leo Weißenböck über den Punkt.

Statistik:

Natschbach-L. - Lanzenkirchen 3:3 (3:1)

Torfolge: 1:0 (16.) Panholzer, 2:0 (30.) Schwendenwein, 3:0 (39.) Galus, 3:1 (44.) Schmitz, 3:2 (54.) Becker, 3:3 (88.) Wolfsgruber

Karten: Rasner (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Szokolszky (54., Gelbe Karte Foul), Morgenbesser (89., Gelbe Karte Unsportl.)Leuchtmann (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Wolfsgruber (81., Gelbe Karte Kritik), Galuska (89., Gelbe Karte Kritik)

Natschbach-L.: Morgenbesser, Panholzer, Stellwag Harald, Ungerböck, Szokolszky, Kminek (89. Samwald), Rasner (89. Samwald), Steinhauser (60. Stellwag), Schwendenwein (51. Temmel), Galus (60. Fürtinger), Ungerhofer

Lanzenkirchen: Janecek, Rössner (67. Lohr), Schicho, Leuchtmann, Golubovic, Drobilitsch, Dorfmeister, Alilovic, Becker, Wolfsgruber, Schmitz

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Altindas