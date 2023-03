Pottschach nimmt Fahrt auf

Nach der Winterpause kann Pottschach mit einem 4:1 Sieg Fahrt aufnehmen, trotz eines Siegs ist man mit der Leistung aber nicht zufrieden.

Enttäuschend war die Hinrunde der Pottschacher, umso mehr will man in der Rückrunde zeigen, wozu man im Stande ist. Mit Natschbach wartete aber ein schwieriger Gegner, denn die Elf von Leo Weißenböck war komplett umgestellt worden. Nach acht Minuten netzte David Pichler für Pottschach zur 1:0 Führung ein. Danach folgte viel Geplänkel, für Klaus Lechner war es „die schlechteste Partie des Jahres“. In der 36. Minute wurde Thomas Posch mit einem Bluterguss am Knie ausgewechselt, ein längerer Ausfall wird es allerdings nicht sein.

Pottschach mit Effizienz

Kurz nach der Pause folgte ein Hoffnungsschimmer für die Gastgeber: Markus Schwendenwein glich aus. Doch die Freude hielt nicht lange an, in der 59. Minute traf Pottschachs Kevin Senft zur erneuten Führung. Von da an lief das Spiel für Pottschach: 20 Minuten vor Schluss traf Philipp Stögerer zur Vorentscheidung, ehe Niels Meussen in Minute 82 auf 4:1 erhöhte. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Leistung nicht“, beschreibt Obmann Lechner seine Gefühlslage nach der Partie.

Stimmen zum Spiel

Klaus Lechner, Obmann SVSF Pottschach: "Unsere Leistung war schlecht. Wir waren nicht so unter Spannung und generell war es von beiden Seiten ein schlechtes Fußballspiel. Den Sieg nehmen wir natürlich trotzdem gern."

Leopold Weißenböck, USV Natschbach: "Dafür, dass uns einige gefehlt haben war es in Ordnung. Ich finde, dasss das Ergebnis auch bisschen zu hoch ist, aber da kann man nichts machen."

Natschbach-L. - Pottschach 1:4 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Loipersbach, 100 Zuseher, SR Erdem Erdil

Tore:

0:1 David Pichler (8.)

1:1 Markus Schwendenwein (51.)

1:2 Kevin Senft (59.)

1:3 Philipp Stögerer (69.)

1:4 Niels Meussen (82.)

Natschbach-L.: M. Morgenbesser, S. Tolstiuk, H. Stellwag (75. C. Peinsipp), J. Ebner, K. Staudinger (65. J. Samwald), K. Temmel (75. N. Samwald), D. Polleres, T. Rasner, M. Schwendenwein, T. Ungerhofer, M. Galus; R. Gremmel, C. Stellwag, T. Prüller

Trainer: Leopold Weissenböck

Pottschach: K. Lechner, M. Kainrath, T. Selhofer, T. Posch (36. N. Meussen), K. Senft (82. M. Liebezeit), D. Goger (82. M. Walk), D. Pichler, P. Egger (54. L. Klammer), D. Rosenbichler, D. Kleinander, P. Stögerer; S. Benczik, B. Kremnitzer

Trainer: Jürgen Goger

Karten:

Gelb: Harald Stellwag (26., Foul), Kilian Temmel (53., Unsportl.), Kilian Staudinger (63., Unsportl.) bzw. Marco Kainrath (88., Unsportl.)