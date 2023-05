St. Egyden dreht Spiel in Natschbach

Es war eine aufgeheizte Partie, beide Mannschaften wollten an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen. Natschbach startete sehr dynamisch in die Partie, gewann die wichtigen Zweikämpfe und war präsenter am Platz. Somit war der Führungstreffer in der 15. Minute lediglich eine absehbare Konsequenz. Auch danach beherrschte die Elf von Leo Weißenböck die Partie, doch das änderte sich zu Ende der ersten Halbzeit, als Matteo Previsic zwei Minuten vor Pause den Ausgleich erzielte.

Die späte Erlösung

In der zweiten Halbzeit folgte ein offener Schlagabtausch auf beiden Seiten, phasenweise übernahm immer wieder eine der zwei Mannschaften die Partie, doch alles in allem war es eine ausgeglichene Partie. In der Schlussphase wurde es dann aber hitzig. Im Endeffekt wollte St. Egyden den Sieg aber mehr und drückte in der letzten Viertelstunde auf den Siegtreffer. In der 79. Minute erlöste Martin Biegler die St. Egydener: Biegler netzte zum ersehnten 2:1. Doch danach folgte ein Zittern, Natschbach tat alles für den Ausgleich. Doch die St. Egydener verteidigten souverän, am Ende blieb es beim 2:1.



Statistik:

Natschbach-L. - St. Egyden / Stfd. 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (15.) Rasner, 1:1 (43.) Previsic, 1:2 (79.) Biegler

Karten: Staudinger (62., Gelbe Karte Foul), Panholzer (77., Gelbe Karte Foul)Buchner (48., Gelbe Karte Foul), Speringer (76., Gelbe Karte Foul), Biegler (90+2., Gelbe Karte Foul)

Natschbach-L.: Szokolszky, Polleres, Strobl, Stellwag (86. Samwald), Panholzer, Staudinger (65. Temmel), Schwendenwein, Ungerhofer, Galus, Rasner, Kminek

St. Egyden / Stfd.: Buchner, Speringer, Biegler, Hoffmann (83. Reinisch), Schweritz, Marku, Previsic, Rigler (63. Ehn), Horvath, Linshalm, Dorfmeister (90. Kadric)

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Philipp Polak