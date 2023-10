30 Minuten, vier Doppelpacker

Debüttreffer nach Einwechslung. Beim 2:2 in Mönichkirchen bewies die Geyer-Elf erneut, dass sie viele junge und auch talentierte Spieler in ihren Reihen hat. Christoph Höfer ist nach Lukas Riegler nämlich bereits der zweite 18-Jährige, der in dieser Herbstsaison seinen Premierentreffer für den USC Krumbach erzielt. Riegler traf bei seinem ersten KM-Spiel gegen Bad Erlach zum 4:3-Sieg in der Nachspielzeit und auch Höfers Premierentor war besonders. Er stand am Samstag nämlich erst eine Minute am Feld, als er traf.

Wechselbad der Gefühle. Von einer einseitigen Partie war das Spiel zwischen Bad Erlach und St. Egyden weit entfernt. Nach 70 Minuten in Unterzahl und einer zwischenzeitlichen 4:2-Führung fuhren die Kurortler einen, am Ende doch etwas glücklichen, 6:5-Sieg ein:„Nach der Partie habe ich jetzt sicher das ein oder andere graue Haar mehr, aber ich denke bei so einem Ergebnis sind die Zuschauer auf ihre Kosten gekommen“, schmunzelt Bad Erlach-Coach Mäx Valenka über einen nicht alltäglichen Sieg.

Sperre abgesessen. Da Trainer Manuel Mannsfeldner in der Vorwoche mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt wurde, nahm an diesem Wochenende der Sportliche Leiter Herbert Stübegger auf der Trainerbank Platz:„Ein würdiger Ersatz“, scherzt Kurzzeit-Trainer Stübegger, der mit einer perfekten Statistik das Trainerzepter wieder übergibt, denn Hochneukirchen gewann gegen ersatzgeschwächte Grünbacher mit 3:1. Der USC verkürzt den Abstand auf das Spitzenduo damit auf fünf Zähler.

Kis-Doppelpack reicht nicht. „Es war ein gerechtes Unentschieden“, meinte Mönich'-Trainer Philipp Krenmayr nach dem 2:2-Unentschieden gegen Krumbach. Trotz eines Doppelpacks von Torjäger Martin Kis und eine halbe Stunde in Überzahl konnten die Mönichkirchner nicht gewinnen. „Die letzten 20 Minuten haben wir noch Druck gemacht, aber leider keine zwingenden Torchancen mehr“, erklärt Krenmayr, der mit der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden war.

Erster Sieg für Puchberg. „Es war so wichtig für uns, gejubelt haben wir, als hätten wir die Meisterschaft gewonnen“, lacht Puchberg-Spielertrainer Jürgen Röcher nach dem ersten Saisonsieg. „Es war ein absolut verdienter Sieg, auch wenn wir gezittert haben“, so Röcher zur Partie. „Wir haben jetzt einmal gewonnen, da brauchen wir nicht über 'vorne' zu reden“, zeigt sich Röcher trotz Sieg realistisch.

Transfers im Winter. Zwar konnte Puchberg so eben den ersten Saisonsieg feiern, dennoch kündigt Spielertrainer Jürgen Röcher an, dass es im Winter Veränderungen geben wird: „Wir werden definitiv was machen, das ist unumgänglich. Da werden wir in den nächsten Wochen die ersten Sachen fixieren“, gab Röcher nach dem Sieg gegen Pottschach bekannt.

Vier Mal Doppelpack. Es glich eher einem Ergebnis eines Eishockeyspiels: Mit 5:6 verlor St. Egyden gegen Bad Erlach. Besonders am Spielverlauf waren gleich vier Doppelpackschützen in 31 Minuten: Jonas Doppler und Alexander Kriegler trafen jeweils für Bad Erlach doppelt. Die St. Egydener Mark Buchner und Martin Biegler konnten ebenfalls zwei Mal netzen. Am Ende musste sich St. Egyden aber mit 5:6 geschlagen geben.

Kein Sieger im Topspiel. Im Spitzenspiel der 2. Klasse Wechsel zwischen Hochwolkersdorf und Kirchberg gab es keinen Gewinner. Nach zweimaliger Kirchberg-Führung konnte Hochwolkersdorf zwei Mal ausgleichen, am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

Nicht gut genug. „Wir waren gut aber nicht gut genug, um einen Punkt mitzunehmen“, lobt Obmann Harald Winkler die Mannschaft des SV Grünbach. Mit 1:3 musste sich die Elf von Frantisek Kiss gegen Hochneukirchen geschlagen geben. Mit einigen Ausfällen wie Dominik Winkler, Kristian Kutak und Fritz Hauke startete der SVG geschwächt in die Partie, die sie nach einem unglücklichen Spielverlauf verlor. „Nächste Woche wird es hoffentlich besser, Serkan Silan kommt von der Sperre zurück“, so Winkler

„Nicht angespannt genug“. „Die Spannung war nicht da, wir waren nicht angespannt genug“, seufzt Natschbach-Coach Leo Weißenböck über die Niederlage gegen Ternitz. Er schmiss nach der Partie hin, die Niederlage war in seinen Augen nicht nötig: „Wir waren in den ersten 20 Minuten besser, sind dreimal auf das Tor gelaufen. Danach sind wir einfach eingegangen und die Niederlage geht so in Ordnung“, so Weißenböck, der am kommenden Samstag nicht mehr Platz auf der Trainerbank der Natschbacher nehmen wird.

Ternitz auf Platz drei. Nach dem 5:0-Sieg gegen Natschbach steht der ASK Ternitz nun auf dem dritten Tabellenplatz, nur ein Punkt fehlt auf die vorderen Zwei. Dennoch weiß Spielertrainer Ayhan Atabinen, dass in der Wechselklasse alles passieren kann: „Wir freuen uns, wir sind in den Top-Vier, so wie es unser Ziel war. Trotzdem ist es nur eine Momentaufnahme, alles ist möglich“, warnt Atabinen.