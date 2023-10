Auswärtsstärke als Mönichkirchner Erfolgsgeheimnis

Bestes Auswärtsteam. Der FC Mönichkirchen steht nach neun Runden überraschend auf dem zweiten Platz und mischt ordentlich auf. Besonders an der Krenmayr-Elf: In fünf Auswärtsspielen konnten die Mönichkirchner vier Mal gewinnen und sind somit das stärkste Auswärtsteam der Liga bisher.

Gebhart verletzt. Mönichkirchens Tobias Gebhart kugelte sich in der Partie gegen Hochwolkersdorf die Schulter aus, musste deshalb nach 32 Minuten ausgewechselt werden. „Er wird uns für die letzten zwei Spiele fehlen“, bedauerte Mönichkirchen-Coach Philipp Krenmayr.

Lob und Anerkennung. Mit 7:2 konnte Grünbach den USV Natschbach schlagen, nun geht es gegen Ternitz in die letzte Partie vor der Winterpause. Doch danach will die Mannschaft nicht einfach so in die lange Unterbrechung: „Die Burschen haben gesagt, dass sie zumindest einmal in der Woche trainieren wollen, was ich sehr positiv finde“, lobt Obmann Harald Winkler das Engagement seiner Spieler.

Zweiter Sieg in Folge. Nach einem schwachen Saisonstart der Puchberger ist die Elf von Jürgen Röcher nun auf dem richtigen Weg. Nach dem Sieg im brüderlichen Trainerduell gegen Erich Röchers Pottschacher konnte Puchberg nun auch souverän mit 4:1 gegen St. Egyden gewinnen. „Uns ist der Knoten aufgegangen, wir haben uns endlich belohnt für die gute Leistung“, jubelte Jürgen Röcher nach dem Heimsieg gegen St. Egyden.

Dreifacher Fischer. Beim 4:1-Sieg gegen St. Egyden fiel vor allem ein Puchberger auf: Mit drei Toren und einem rausgeholten Elfmeter, der zum 4:1 führte, konnte Maximilian Fischer vollends überzeugen. „Der ist momentan on fire. Er hat eine richtig gute Phase und das freut mich sehr“, zollt Puchberg-Trainer Jürgen Röcher Respekt. Mit einem sehenswerten Freistoß, einem schönen Schlenzer in das lange Eck und einem eiskalten Abschluss war der Fischer-Hattrick auch richtig sehenswert.

Samwald übernimmt. Nach dem Aus von Natschbach-Coach Leo Weißenböck war von Vereinsseite aus klar, dass zumindest bis Winter eine interimistische Lösung innerhalb des Vereins folgt. Nun ist fix, dass Johannes Samwald diese Rolle übernimmt, er coachte auch bei der 2:7-Niederlage gegen Grünbach. Die letzten zwei Spiele der Hinrunde wird er auch noch auf der Bank als Trainer Platz nehmen, im Winter soll dennoch eine „externe Lösung“ folgen, heißt es auf der Vereinshomepage.

Nicht aus der Ruhe kommen. Souverän mit 4:1 konnte Pottschach Krumbach besiegen, die Röcher-Elf siegte über 90 Minuten verdient. Trotzdem hatte Obmann Klaus Lechner einen Punkt zu kritisieren: „Nach dem Anschlusstreffer von Krumbach zum 2:1 waren wir unsicher und haben gespielt, als wären wir hinten.“ Doch Pottschach konnte die Unsicherheit gut überwinden, ein schneller Treffer von David Goger sorgte wieder für geregelte Verhältnisse, ehe Csaba Ferko den Deckel drauf machte. „Am Ende war es dann verdient“, lobt Lechner die Mannschaft.

Zwei Spitzenspiele zum Schluss. Zwei Runden vor Schluss steht Pottschach auf einem guten vierten Platz, steht aber vor zwei schwierigen Partien: Kommendes Wochenende hat man den Tabellendritten Hochwolkersdorf als Gegner, ehe die Röcher-Elf gegen Mönichkirchen ran muss. „Es werden zwei sehr schwierige Partien“, blickt Obmann Lechner auf das spannende Herbstfinale.

Doppelter Harsanyi zum Sieg. Er hat maßgeblich zu Hochneukirchens 2:1-Erfolg über Bad Erlach beigetragen: Barna Harsanyi schoss seinen USC mit seinem ersten Doppelpack der Saison zum Sieg. Kurz vor der Pause schlug er nach einem Konter zu, in der zweiten Halbzeit traf er per Elfmeter. „Er war heute extrem effizient. Auch das Dribbling, durch das er den Elfmeter zum 2:1 herausgeholt hat, war super“, lobt Hochneukirchen-Sportchef Herbert Stübegger den ungarischen Doppeltorschützen.

Bad Erlach und die Effizienz. Wie so oft in den letzten Wochen, haderten die Bad Erlacher am Samstag wieder mit ihrer Chancenauswertung. Besonders in den 15 Miuten vor der Halbzeitpause fand man einige Topchancen vor, ließ diese jedoch liegen. Umso mehr tut es dann natürlich weh, dass die Hochneukirchner kurz vor der Pause zur Führung trafen und am Ende des Tages sogar als Sieger vom Platz gingen: „Es ist jede Woche dasselbe. Es will einfach nicht sein“, ist Bad Erlach-Coach Mäx Valenka ratlos.

Eigenfehler wurden bestraft. Gegen Mönichkirchen musste der SC Hochwolkersdorf am Samstag die Tabellenführung weiterreichen. Ganz bitter, denn beide Gegentore wären eigentlich vermeidbar gewesen: „Eigentlich haben wir uns beide Tore selbst geschossen. Solche Tage gibt es leider auch manchmal“, ärgert sich Hochwolkersdorf-Obmann Helmut Rothmann. In dieser unglaublich engen Liga ist die Niederlage aber ein verkraftbarer Rückschlag – nach Verlustpunkten beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze nur einen einzigen Zähler.