Pürzl sagte den Sieg gegen den Tabellenführer vorher

Grünbach hadert mit Niederlage. Mit 1:2 musste sich der SV Grünbach bei Pottschach geschlagen geben. Nach einer guten ersten Halbzeit bekam die Elf von Frantisek Kiss zwei - zumindest fragwürdige - Tore. Das 1:1 der Pottschacher war eine klare Abseitsposition von Csaba Ferko, das gestand auch Pottschach-Obmann Klaus Lechner: „Csaba war da einen halben Meter im Abseits.“ Grünbach-Obmann Harald Winkler kritisierte auch das 1:2, der Ball sei im Aus gewesen. „Ich hadere mit dieser Niederlage mehr, als gegen Mönichkirchen“, ärgerte sich Winkler.

Spätes Glück. Die SVSF Pottschach konnte den Sieg gegen Grünbach erst ganz spät fixieren: In der 89. Minute verwandelte Lukas Klammer eine Flanke von Csaba Ferko zum 2:1 der Hausherren. Es war der dritte Sieg für Pottschach diese Saison, gleichzeitig auch eine Reaktion auf das verlorene Derby. „Man hat gesehen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann“, freut sich Obmann Klaus Lechner über die drei Punkte. „Gegen Bad Erlach muss aber mehr kommen“, warnt Lechner vor dem kommenden Gegner am Freitag.

Ende einer Durststrecke. Beim überraschenden Sieg gegen Bad Erlach schickte Mönichkirchens Trainer Philipp Krenmayr sein letztes Aufgebot an Spielern auf den Platz. Auch gegen Grünbach in der Woche davor fehlten einige Spieler. Nun sollen gegen Puchberg wieder mehrere Kicker anwesend sein: „Es kommen jetzt drei Spieler zurück“, hofft Krenmayr auf Verbesserung.

„Habe den Sieg gespürt“. Mit einem 6:2-Kantersieg servierten die St. Egydener den ASK Ternitz ab. Von der ersten Minute an war die Elf von Günter Pürzl die bessere Mannschaft und konnte das auch beweisen. Pürzl ahnte den Sieg allerdings schon, er hörte auf sein Bauchgefühl: „Ich habe mir irgendwie am Tag vor der Partie schon gedacht, dass wir Ternitz schlagen“, schmunzelte der St. Egyden-Coach.

Kein Selbstvertrauen. Momentan läuft es einfach nicht beim ATSV Puchberg. Nach sechs Spielen ist die Elf von Jürgen Röcher noch immer sieglos, die vergangenen fünf Spiele verloren sie. Im Vergleich zur Partie gegen Kirchberg war gegen Hochwolkersdorf die Partie aber nicht gut: „Alles, was wir in den letzten Wochen gut gemacht haben, war heute schlecht“, ärgerte sich Röcher. „Uns fehlt das Selbstvertrauen, wir müssen das Glück erzwingen“, analysierte der Puchberger Trainer die 0:4-Niederlage.

Gutes Verhältnis. Trotz der 0:4 Niederlage gegen Hochwolkersdorf und nur einem Punkt nach sechs Spielen ist sich Puchbergs Trainer Jürgen Röcher sicher, dass er noch der Richtige ist. „Ich habe meine Führungsspieler, mit denen ich kommuniziere und vertraue ihnen“, erklärte er. Auch aufgrund seiner Spielerkarriere bei Puchberg hat Röcher noch den besten Draht zu seiner Mannschaft.

Kirchberg ist Spitzenreiter. Nach der Ternitz-Niederlage war klar, dass Kirchberg im Falle eines Sieges auf dem ersten Platz stünde. Dem ging die Motsch-Elf nach, dominierte Krumbach im Bucklige Welt-Duell. „Es ist ein absolut geiles Gefühl“, freute sich Sektionsleiter Manfred Stangl über die Situation. Einen Druck macht er nicht: „Wir spielen gegen Natschbach normal, der erste Platz ist zwar cool, aber auch nur eine Momentaufnahme“, zeigt sich Stangl bodenständig.

Hinten sicher, vorne effizient. Wie in der letzten Woche gegen Bad Erlach konnte Hochwolkersdorf auch gegen Tabellenschlusslicht Puchberg die Null halten. Neben der defensiven Stabilität war die offensive Spielfreude am Sonntag ein Schlüssel zum Sieg. Vor allem Balazs Laki war in Torlaune: Nach seinem Doppelpack führt er nun die Torschützenliste an.

Tabellenführung verpasst. Nach zwei Siegen in Folge mussten die Rot-Weißen aus Krumbach am Sonntag eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen Kirchberg hinnehmen. Mit einem Sieg wäre die Geyer-Elf nach Verlustpunkten sogar an die Tabellenspitze vorgerückt, stattdessen verweilt der USC nun auf Platz sieben. Knapper könnte das Spitzenfeld der 2. Klasse Wechsel kaum beieinnanderliegen.

Hanke mit Comeback. Im Sommer beendete Krumbach-Kapitän Jürgen Hanke eigentlich seine Karriere. In Kirchberg gab der Routinier wegen einiger Ausfälle sein Comeback in der KM. Hanke kam in Minute 57 ins Spiel. Die Niederlage im Buckligen Welt-Duell konnte er nicht verhindern.

Unsicherheit bemerkbar. Am Sonntag konnte Hochneukirchen über den zweiten Saisonsieg jubeln. Nach dem holprigen Saisonstart war die Verunsicherung innerhalb der Mannschaft jedoch spürbar: „Leider spielen wir zurzeit lieber den sicheren Ball nach hinten, anstatt mit Risiko nach vorne. Das ist aber ganz normal und wird sich ganz sicher wieder ändern, denke ich“, zeigt sich der Sportliche Leiter Herbert Stübegger verständnisvoll. Nur gut, dass sich der Vizemeister das Kellerduell gegen Natschbach kurz vor Schluss doch noch für sich entscheiden konnte.

Pausenführung verschenkt. Trotz eindeutiger Pausenführung musste sich Bad Erlach der Krenmayr-Elf mit 5:3 geschlagen geben. „Die Wetterbedingungen waren heute zwar extrem und wir mussten damit kämpfen, aber trotzdem waren sie für beide Mannschaften gleich. Wir haben in der zweiten Halbzeit zwar gegen den Wind gespielt, aber wenn du so auftrittst, dann kannst du nichts aus Mönichkirchen mitnehmen“, will sich Erlach-Coach Mäx Valenka nicht auf das Mönichkirchner Wetter ausreden.