Weißenböck bliebt Natschbach als Sportchef erhalten

Weißenböck bleibt im Vorstand. Nach dem Aus von Ex-Natschbach-Trainer Leo Weißenböck war unklar, ob der dem Verein weiter als Sportlicher Leiter erhalten bleibt. „Wir haben uns zusammengesetzt und entschieden, dass ich weiter die sportliche Leitung machen werde“, erklärt der Ex-Coach.

Auf Trainersuche. Nachdem Leo Weißenböck sein Amt als Natschbach-Coach interimistisch an Johannes Samwald übergab, ist der USV weiterhin auf Trainersuche: „Wir hatten schon das ein oder andere konkrete Gespräch, bis jetzt gab es aber eigentlich nur Absagen“, gab Sportchef Weißenböck bekannt. Für ihn sind die Absagen wenig verwunderlich: „Das ist momentan nicht die spannendste Aufgabe, außerdem wollen wir unseren Weg gehen. Deswegen wird es vielleicht auch eine kreativere Lösung als der herkömmliche Trainer-Pool“, erklärt Weißenböck.

Unglücklicher Herbst. Mit einem 3:3 gegen Natschbach gehen die Puchberger in die Winterpause. Nach einem sehr schwachen Saisonstart blieb die Röcher-Elf nun vier Spiele ungeschlagen. Jürgen Röcher hadert allerdings mit dem Unentschieden gegen Natschbach: „Wir waren nicht gut, aber wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, ärgert sich der Spielertrainer. Doch Röcher schaut nur noch nach vorne: „Das Ergebnis ist so, wie die ganze Herbstrunde läuft. Jetzt alles beruhigend im Frühjahr dann kompletter Angriff“, sagt Röcher den Kampf an.

Spaziergang auf den Hausberg. Grünbach startete schon verfrüht in die wohlverdiente Winterpause, zum Abschluss gab es einen Vereinsausflug auf den Grünbacher Hausberg: „Wir waren im G'länd unterwegs, es war ein netter Abschluss“, freut sich Obmann Harald Winkler über den Ausklang.

Sitzung über Zukunft. „Der Herbst war eindeutig nicht zufriedenstellend“, ärgerte sich St. Egydens Trainer Günter Pürzl über die Hinrunde nach der Niederlage gegen Howodo. Wie es in der nahen Zukunft weitergehen soll, konnte Pürzl nicht direkt beantworten: „Wir haben am kommenden Montag eine Sitzung, wo wir uns überlegen, wie es weitergehen soll“, verkündete der St. Egyden-Trainer, der im vergangenen Winter die Mannschaft übernahm. Dass etwas passieren muss, sei für Pürzl aber glasklar, wenn die Ziele erreicht werden sollen.

Kurt und Rigler verletzt. Schreckmoment in St. Egyden: Bei der 2:5-Niederlage gegen Hochwolkersdorf nahm Trainer Günter Pürzl Ronald Rigler und Sedat Kurt verletzungsbedingt vom Platz. Nach dem Spiel gab Pürzl aber Entwarnung: „Es ist nichts, was sich nicht innerhalb von ein bis zwei Wochen beheben lässt, also nichts tragisches.“

Meistertitel kein Thema. Mit dem 7:1-Sieg gegen Mönichkirchen setzte die Pottschacher ein klares Zeichen. Die Elf von Erich Röcher ist mit 19 Punkten auf dem vierten Platz, nur drei Punkte hinter Tabellenführer Hochwolkersdorf. Somit ist das Ziel der Top-Fünf zunächst erreicht. Dennoch bleiben die Pottschacher am Boden: „Der Meistertitel war und ist nicht die Vorgabe, Ziel bleiben weiterhin die oberen Fünf“, erklärte Obmann Klaus Lechner nach dem fulminanten Sieg gegen Mönichkirchen.

Kis ist Top-Torschütze. Nach der 1:7-Niederlage gegen Pottschach hatten die Mönichkirchner eigentlich nichts zu feiern. Einen kleinen Trost gab es für einen Mönich'-Kicker dennoch: Martin Kis konnte sich mit 14 Toren in elf Spielen auf den ersten Platz der Torschützenliste schießen und führt diese bis in den Frühling nächsten Jahres an. Seine Wichtigkeit für Mönichkirchen stellte er in vielen Partien unter Beweis, vor allem seine vier Derby-Tore bleiben in Erinnerung.

Sacher-Duo bleibt ungeschlagen. Nach der Entlassung von Mäx Valenka übernahmen Sportchef Daniel und Papa Udo Sacher interimistisch den Trainerposten des SV Bad Erlach. Am Freitag, knapp zwei Wochen später, stand das Duo das letzte Mal an der Seitenlinie der Blau-Weißen, denn ab Winter übernimmt Noch-Rohrbach-Coach Karl Rupprecht. Mit einem 7:2-Sieg in Natschbach und einem 4:0-Sieg über Ternitz am Freitag hält das Interimsduo also bei einer 100%-Siegquote.

Unerfahrenheit kostet Punkte. Kurz vor Schluss war man sich in Krumbach noch relativ sicher, dass man im Derby gegen Hochneukirchen als Sieger vom Platz gehen würde. Ein Ausschluss von Goalgetter Zsolt Székely und ein später Ausgleich der Gäste gaben den Rot-Weißen jedoch wenig Grund zum Jubel. „Ganz bitter, wenn du so lange 2:0 vorne bist. Am Ende des Tages haben uns wieder kleiner Fehler die Punkte gekostet - da sind wir leider doch noch etwas zu unerfahren“, ärgert sich Krumbach-Coach Robert Geyer.

Winterkrone gekrallt. Nachdem Mönichkirchen am Samstag gegen Pottschach verlor, war ganz Hochwolkersdorf klar: Ein Sieg gegen St. Egyden und die Grün-Weißen rücken an die Tabellenspitze vor. Genau das passierte am Sonntagnachmittag auch. Trotz frühen Rückstands feiert die Wedl-Elf einen 5:2-Heimsieg und überwintert nun mit 22 Punkten aus elf Spielen an der Tabellenspitze der 2. Klasse Wechsel, zwei Punkte vor Mönichkirchen.