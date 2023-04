Verdienter Puchberg-Sieg

Werbung

Pottschach nahm sich für die Rückrunde vor, sich zu bessern und wieder zu alter Stärke zurückzukehren. Der Start in die Partie war auch so, wie es sich die Pottschacher rund um Jürgen Goger vorgestellt haben, Kevin Senft traf in Minute sechs zum 1:0. Die Freude hielt aber nicht besonders lange an, Michael Braunstorfer netzte in der 12. Minute zum Ausgleich. Von da an dominierten die Puchberger die Partie, hatten mehr Ballbesitz und auch mehr torgefährliche Chancen.

Pottschach ohne Chance

Puchberg erwischte einen Traumtag, es lief wie am Schnürchen. In der 28. Minute traf Puchbergs Torgarant Cagdas Dogan zur Führung für die Gäste. Puchberg spielte weiter mutig nach vorne und erarbeitete sich Chance um Chance, es passierte bis zur Halbzeit aber nichts mehr. Nach dem Seitenwechsel gingen es die Gäste ruhiger an und überließen Pottscach das Spiel. Pottschach hoffte bis zum Schlusspfiff auf den Lucky-Punch, doch es blieb bis zum Schluss beim 1:2.

Statistik:

Pottschach - Puchberg 1:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (6.) Senft, 1:1 (12.) Braunstorfer, 1:2 (28.) Dogan

Karten: Kainrath (10., Gelbe Karte Unsportl.), Goger (42., Gelbe Karte Kritik), Kleinander (38., Gelbe Karte Foul)Frank (75., Gelbe Karte Unsportl.), Huber (70., Gelbe Karte Foul)

Pottschach: Posch, Kainrath, Senft (79. Walk), Stögerer, Egger, Lechner Klaus, Goger (83. Orhan), Kremnitzer (55. Meussen), Pichler, Lechner Markus (55. Liebezeit), Kleinander

Puchberg: Dogan, Frank, Zenz, Braunstorfer Michael, Stickler, Scherleitner, Grimm, Huber, Röcher Jürgen (70. Holzer), Kalusa, Javorsky

168 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi