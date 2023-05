Pottschach feiert Heimsieg im Derby

Pottschach - Ternitz 2:0. Es war ein richtiges Derby: 360 Zuschauer, zehn gelbe Karten und viel Aufregung. Einen klaren Favoriten gab es nicht, nach der momentanen Verfassung hatte Ternitz aber einen Vorteil. Bei den Pottschachern gab es im Vorfeld Unruhe, vergangene Woche beschloss man das Ende der Zusammenarbeit mit Trainer Jürgen Goger. Mit Helmut Ratzinger und Mario Graf übernahmen zwei aus dem Vorstand die Trainerrolle. Das Spiel begann hektisch, beide Defensiven wirkten etwas instabil und so kam es zu einigen Chancen auf beiden Seiten. Philipp Stögerer, der sich im Laufe des Spiels einige Chancen erbarbeitete, konnte in der 34. Minute das 1:0 erzielen, die Pottschacher Fans jubelten.

Nicht nachgelassen.

Walk stellt die Weichen endgültig auf Sieg

Kurz vor der Halbzeit konnte Manuel Walk die Pottschacher Führung weiter ausbauen und erhöhte auf 2:0. Die 41. Minute war ein wichtiger Zeitpunkt für das Tor, denn so gingen die Ternitzer geknickt in die Kabine. In der zweiten Halbzeit warfen die Ternitzer alles nach vorne um den Anschlusstreffer zu machen. Auch Spielertrainer Ayhan Atabinen wechselte sich selbst in der 60. Minute ein. Ternitz konnte zwar immer wieder Akzente setzen, doch für ein Tor reichte es einfach nicht. Gegen Ende lief den Ternitzern die Zeit davon und Pottschach verteidigte einfach das Ergebnis. Bis zum Abpfiff ließ die Elf von Interimsteam Ratzinger und Graf nichts anbrennen und konnte sich am Ende über den Derbysieg freuen.

Statistik:

Pottschach - Ternitz 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (35.) Stögerer, 2:0 (41.) Walk

Karten: Liebezeit (44., Gelbe Karte Foul), Tösch (86., Gelbe Karte Unsportl.), Kainrath (12., Gelbe Karte Foul), Goger (78., Gelbe Karte Foul), Senft (82., Gelbe Karte Unsportl.), Kleinander (32., Gelbe Karte Foul)Pichler (6., Gelbe Karte Foul), Krajicek (86., Gelbe Karte Unsportl.), Degirmenci (49., Gelbe Karte Unsportl.), Klincov (70., Gelbe Karte Kritik)

Pottschach: Liebezeit (84. Posch), Kainrath, Rosenbichler, Pichler David (71. Orhan), Benczik, Walk (59. Tösch), Meussen, Stögerer, Kleinander, Goger, Senft

Ternitz: Steinhauser, Dugovic, Krajicek, Pichler Daniel (60. Atabinen), Klincov, Degirmenci, Kucerka, Pichler Marcel, Karaaslan (74. Blümel), Turecek (56. Ungersbäck), Crla

360 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Schewzik