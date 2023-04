Puchberg meldet sich noch einmal zurück

Pucherg - Hochneukirchen 2:0. Totgesagte leben länger, sagt eine Redewendung. Diese trifft im heurigen Titelkampf auch auf den ATSV Puchberg zu. Die Ausgangslage der Schneebergländer ist zwar weiterhin alles andere als top, aber zumindest erspäht die Röcher-Elf die Top-Drei wieder in der Ferne, ist nach Verlustpunkten sechs Zähler hinter Hochneukirchen und Krumbach und darf sich als Sieger der Runde fühlen. In den ersten Minuten hatte Tabellenführer Hochneukirchen aber die besseren Chancen. Marco Reithofer knallte einen Freistoß ans Gebälk.

Nach einer knappen Viertelstunde hatten die Heimischen nach einem Angriff über die linke Seite die erste nennenswerte Möglichkeit. Zur Führung reichte es aber noch nicht, genauso wie für Barna Harsanyi auf der Gegenseite. In Minute 28 vergab Balazs Pavlitzky für Hochneukirchen einen Sitzer, feuerte die Kugel über die Latte. Ein paar Augenblicke später fand ein Puchberger Querpass im Fünfer keinen Abnehmer. Hochneukirchens Bernhard Pfeffer hatte mit einem Kopfball die letzte Gelegenheit in Durchgang eins.

Das 1:0 als Dosenöffner

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hochneukirchner zunächst wieder die besseren Chancen. Pavlitzky und Harsanyi scheiterten. Ein Abschluss von Reithofer wurde von der Linie gekratzt. Strittig ging es im Hochneukirchner Strafraum zu. Nach einem vermeintlichen Foul gab es keinen Elfer für Puchberg, das nach einer Stunde das Kommando übernahm. Cagdas Dogan bediente Kapitän Matthias Stickler, der das 1:0 besorgte.

In den Minuten danach verpasste Puchberg die Vorentscheidung. Zunächst rettete Hochneukirchen-Goalie Andreas Renner. Dann schaffte es Dogan nicht einen Sitzer im Kasten unterzubringen. Das entscheidende 2:0 fiel in Minute 83. Bei einem weiten Ball unternahm Hochneukirchens Renner einen weiten Ausflug, konnte aber nichts mehr retten. Dogan schloss zum 2:0 ab und hält Puchbergs minimale Titelchance am Leben.

Stimme zum Spiel

Hochneukirchen-Sektionsleiter Herbert Stübegger: „Gegen Lanzenkirchen und St. Egyden war der Spielverlauf auf unserer Seite. Diesmal war er es nicht. Aufgrund der letzten halben Stunde war der Puchberger Sieg auch nicht unverdient, wir haben es davor verabsäumt die Tore zu machen.“

Statistik

Puchberg - Hochneukirchen 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (59.) Stickler, 2:0 (84.) Dogan

Karten: Dogan (38., Gelbe Karte Kritik), Stickler (40., Gelbe Karte Foul), Röcher (81., Gelbe Karte Kritik), Holzer (64., Gelbe Karte Unsportl.), Röcher (84., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Kalusa (60., Gelbe Karte Unsportl.)Reithofer (59., Gelbe Karte Unsportl.), Pfeffer (14., Gelbe Karte Unsportl.)

Puchberg: Wetzstein; Grimm, Huber, Stickler, Scherleitner; Holzer, J. Röcher (52., Zenz), Kalusa, M. Braunstorfer, Frank; Dogan.

Hochneukirchen: Renner; Weber, Sinnreich, Gamperl, Osterbauer; Pfeffer (84., Winkler), Reithofer; Binder (74., Hölbl), Parrer, Pavlitzky; Harsanyi.

68 Zuschauer, Schiedsrichter: Gökan Görgülü