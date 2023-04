Puchberg setzt 2:0-Führung in den Sand

Werbung

Für das Spiel der besten beiden Bezirksvereine war alles angerichtet. Kirchberg punktete vergangene Woche, Puchberg verlor unglücklich gegen Krumbach. Doch Puchberg startete besser in die Partie, machte das Spiel. Sie waren aktiver und konnten sich mehr Chancen erspielen. Und so war es keine Verwunderung, dass der Gastgeber durch einen Doppelschlag von Cagdas Dogan in Führung gingen.

Kronaus und Rennhofer lassen Kirchberg jubeln

Trotz eines 0:2-Rückstands gelang es Kirchberg-Coach Stefan Motsch seine Mannschaft zu motivieren. Im Geiste komplett verändert trat die Motsch-Elf auf: Präsenter in den Zweikämpfen, aggressiver und williger stand Kirchberg auf dem Platz. Und so kam es, dass Benedikt Kronaus mit einem Doppelpack ausgleichen konnte. Danach folgte ein Mittelfeldgeplänkel, wenig Chancen und viele Zweikämpfe prägten die Partie. So musste man bis zur 85. Minute warten, bis Josef Rennhofer das erlösende 3:2 erzielte. " Das Gefühl war sensationell" beschrieb Sektionsleiter Manfred Stangl die Gefühlslage nach dem späten Siegtreffer. Kirchberg konnte die Führung halten, am Ende blieb es beim 3:2

Tore: Heim Cagdas Dogan (40.), Heim Cagdas Dogan (43.), Gast Benedikt Kronaus (46.), Gast Benedikt Kronaus (58.), Gast Josef Rennhofer (85.)

Puchberg: Patrik Javorsky, Ferenc Grimm, Phillip Frank, Michael Braunstorfer, Patrick Holzer, Cagdas Dogan, Mathias Stickler, Fabian Scherleitner, Stefan Kalusa, Marco Zenz, Michael Huber, Thomas Wetzstein, Thomas Stickler, Mathias Fischer, Peter Braunstorfer, Simon Postl, Jakob Ostermann, Peter Braunstorfer (32. statt Ferenc Grimm), Thomas Stickler (86. statt Phillip Frank)

Kirchberg / We.: Philipp Wiedner, Karl Apfl, Reinhard Riegler, Franz Pölzlbauer, Josef Rennhofer, Lukas Apfl, Jakob Gruber, Johannes Gruber, Benedikt Kronaus, Thomas Morgenbesser, Andreas Strobl, Julian Gräf, Valentin Müller, Julian Kovacs, Robin Reisenauer, Marcel Kager, Frederik Stangl, Marcel Kager (86. statt Josef Rennhofer), Frederik Stangl (93. statt Johannes Gruber)

Karten: Patrick Holzer (77. Gelb Foul)