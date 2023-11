Offensive als Stärke

Oben mitspielen wollten die Ternitzer vor der Saison. Das gelang der Elf rund um Spielertrainer Ayhan Atabinen auch phasenweise sehr gut, so konnten sich Ternitzer mit vielen guten Mannschaften messen. Eine Stärke, die dabei ersichtlich wurde, war und ist die Offensive. Mit 28 Treffern zählt der ASK-Angriff zu den besten drei der Liga. Vor allem Ayhan Atabinen selbst trifft gern: Zehn Tore gelangen dem Routinier bereits, was ihn zum zweitbesten Torjäger hinter Mönichkirchens Martin Kis macht. „Zum Glück haben wir noch so einen jungen Stürmer, der treffen kann“, lacht der 43-jährige Atabinen selbstironisch.

Dünner Kader ist Achillesferse

Dank den Toren von Atabinen reiht sich der ASK Ternitz momentan auf dem fünften Tabellenplatz ein. Trotz guter Phasen gab es auch einige Durststrecken, die überwunden werden mussten. Das größte Problem der Atabinen-Truppe ist die Breite des Kaders. Mit einem 14-Mann Kader starteten sie in die Saison, verletzungsbedingte Ausfälle verengten den Kader weiter. „Da muss sich im Winter was tun, da führen wir eh schon auch Gespräche“, gestand Atabinen.