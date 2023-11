Hinter den Erwartungen

Drei Siege und zwei Unentschieden konnte die Elf von Günter Pürzl im Herbst holen- zu wenig wenn es nach dem St. Egyden Trainer geht. „Die Hinrunde war einfach nicht zufriedenstellend, wir wollen weiter oben sein“, erklärte Pürzl. Die St. Egydener verlautbarten im Sommer nach dem ein oder anderen Transfer, dass die obersten fünf Tabellenplätze anvisiert seien und das man dies auch erreichen möchte.

Vorne hui hinten pfui

So oder so ähnlich könnte man die Mannschaft der St. Egydener bezeichnen. Mit 27 geschossenen Toren ist die Offensive der Pürzl-Elf die Viertbeste in der 2. Klasse Wechsel. Daher ist es umso bitterer, dass keine höhere Platzierung für den FC St. Egyden herausschaut. Denn es ist durchaus erwähnenswert, dass die Hintermannschaft der Elf von Günter Pürzl mit 32 Gegentreffern die drittschlechteste Defensive der Liga ist, hier ist also noch Nachholbedarf.