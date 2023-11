Positive Entwicklungen in Grünbach

Nach einem Unentschieden und einer Niederlage in den ersten zwei Spielen starteten die Grünbacher durch und spielten sich in einen Rausch. Der erste Saisonsieg gelang der Elf von Frantisek Kiss ausgerechnet im Derby in Puchberg. Dabei wurde gleich für mehrere Positiverlebnisse gesorgt: Es war der erste Derbysieg seit 2020, der erste Derbysieg in Puchberg seit 2017 und der erste Sieg generell seit zehn Monaten. Dementsprechend groß war auch die Freude, die dann auch noch andauerte.

Verletzungspech wurde zum Problem

Doch der Lauf brach ein, nachdem sich einige Spieler wie Dominik Winkler oder Kristian Kutak verletzten. Deswegen nahm die Qualität bei den Grünbachern ab, der Kampfgeist blieb aber erhalten. Auch die Trainingsbeteiligung verbesserte sich schlagartig: „Wir sind von einer Trainingsbeteiligung von acht Mann im Frühjahr auf rund 20 Leute jetzt gestiegen, was natürlich sehr erfreulich ist“, schmunzelt der zufriedene Obmann Harald Winkler. Auch die Defensive des SV Grünbach kann sich auf die Schulter klopfen: Mit 20 Gegentoren sind sie die drittstärkste Hintermannschaft der Wechselklasse.