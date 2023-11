Ziel erreicht

Die Grün-Weißen aus der Buckligen Welt hatten in diesem Herbst am meisten Grund zur Freude. Nach einem fulminanten 7:1-Auftaktsieg kam man kurzzeitig ins Straucheln, ein umkämpfter 1:0-Sieg in Bad Erlach brachte die Wedl-Elf jedoch wieder zurück in die Spur und man kletterte sogar an die Tabellenspitze. Zwischenzeitlich musste die Wedl-Elf die Tabellenführung zwar wieder abgeben, nach einer überraschenden Mönichkirchner Niederlage setzte sie sich in der letzten Runde allerdings die Winterkrone auf.

Mit guter Mischung zum Erfolg

Hauptgrund für den Erfolg ist ganz klar ein Mix aus einer kompakten Defensive und offensiver Qualität. Die zweitbeste Defensive der Liga hielt hinten, so gut es geht, dicht während man vorne mit seiner individuellen Klasse für Gefahr sorgte. Balazs Laki, Ali Ölmez und Gabor Varga erzielten alleine 22 der 30 Treffer. „Wir haben unser Ziel vorerst mal erreicht. Die Tabellensituation spricht aber für ein spannendes Frühjahr“, ist sich Trainer Mario Wedl der Lage bewusst.