Titelfavorit nur im Mittelfeld

Der Saisonstart der Erlacher war eines Titelkandidaten noch würdig: Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen konnten sich absolut sehen lassen. Darauf folgte jedoch eine späte Auswärtsniederlage in Krumbach, von der sich die Kurortler nicht allzu schnell erholen sollten. Infolgedessen blieb man noch drei weitere Male sieglos - auch ein kurioser 6:5-Auswärtssieg brachte die Blau-Weißen dann nicht wieder zurück in die Spur. Eine Woche später war dann auch für Trainer Mäx Valenka Schluss. Mit zwei Siegen in den letzten Partien bereitete das Interimsduo, bestehend aus Sportlichem Leiter Daniel und Papa Udo Sacher, dem Herbst dann aber doch noch ein versöhnliches Ende. „Derzeit haben wir unser Ziel nicht erreicht, aber es sind trotzdem nur sechs Punkte Rückstand auf die Spitze“, gibt sich Sportlicher Leiter Daniel Sacher nicht geschlagen.

Launische Offensive hält Bestwert

Obwohl man sich sehr oft über die eigene Ineffizienz vor dem Tor ärgerte, stellen die Blau-Weißen dennoch die beste Offensive der Liga. Durchschnittlich traf man dreimal pro Spiel. Die Treffsicherheit schwankte jedoch von Woche zu Woche. Insgesamt zweimal erzielten die Blau-Weißen null Tore, auf der anderen Seite durfte man in zwei Partien über ganze sieben Treffer jubeln.