Achterbahnfahrt der Gefühle

Schlechter hätte die Mannsfeldner-Elf wohl nicht in die Saison starten können: Auf eine 7:1-Pleite zum Auftakt folgte ein Unentschieden gegen Mönichkirchen und eine Heimniederlage gegen Pottschach. Danach fanden die Grün-Weißen zwar wieder etwas in die Spur, konstant war man jedoch noch lange nicht. Im ganzen Herbst konnten die Mannen aus dem Panoramastadion nicht einmal über mehr als zwei Siege am Stück jubeln. „Leistungstechnisch wäre sicher mehr möglich gewesen, aber wir haben uns zu selten selbst belohnt“, analysiert Sportchef Herbert Stübegger den Herbst.

Späte Entscheidungen zum Erfolg

Körperlich sind die Grün-Weißen ligatechnisch auf einem guten Niveau. Insgesamt bewies die Mannsfeldner-Elf fünf Mal ihren langen Atem und erzielte in der letzten Viertelstunde die entscheidenden Treffer, die ihr einen oder gar drei Punkte bescherten. Vier von fünf Mal passierte dies jedoch außerhalb des Panoramastadions - ein Mitgrund, dass der USC auswärts mehr Punkte einfahren konnte als auf heimischer Anlage.