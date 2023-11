Kirchberg übertrifft die Erwartungen

Der USV Kirchberg konnte im Vergleich zum vergangenen Jahr noch eine Schippe drauf legen und die Erwartungen aller noch einmal übertreffen. Punktegleich mit Pottschach mit 19 Punkten steht Kirchberg auf dem dritten Platz der Tabelle. Nur zwei Partien verlor die Mannschaft von Stefan Motsch, nur gegen St. Egyden und im Wechselderby gegen Mönichkirchen musste sich die junge Truppe geschlagen geben. So wenige Niederlagen hat sonst keine Mannschaft in der Wechselklasse.

Arbeit an Erfahrung

Allerdings hat Kirchberg mit vier Unentschieden auch die meisten Punkteteilungen der Klasse. „Auch wenn wir jetzt die letzte Partie verloren haben, bin ich stolz auf die Mannschaft“, freute sich Motsch über die Leistung seiner Mannschaft im Herbst. Motsch will dennoch an ein paar Sachen arbeiten: „Wir müssen ruhiger spielen, auch wenn sich eine Mannschaft mal hinten reinstellt. Dafür sind wir noch zu unerfahren“, so Motsch.